DJ Bundestag beschließt Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat eine Beschleunigung bedeutsamer Infrastrukturvorhaben beschlossen. Nach Angaben des Parlaments wurde der Gesetzentwurf mit der Mehrheit von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke gegen die Stimmen von CDU/CSU und AfD angenommen. Mit der Beschleunigung bedeutsamer Infrastrukturvorhaben sollen laut den Angaben verwaltungsgerichtliche Verfahren zeitlich gestrafft werden. Ziel ist es, die Verfahrensdauer für diese Vorhaben mit einer "hohen wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Bedeutung" weiter zu reduzieren, "ohne hierbei die Effektivität des Rechtsschutzes zu beeinträchtigen".

Die Koalitionsfraktionen setzten im parlamentarischen Verfahren laut Bundestag wesentliche Änderungen an der Regierungsvorlage durch. So werde nun auf die Einführung einer zehnwöchigen Klageerwiderungsfrist im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz verzichtet. Erweitert werde hingegen nun der Anwendungsbereich der Klagebegründungsfrist. Sie soll laut dem Beschluss auch auf Fälle erstreckt werden, "in denen ein Verfahren zur Durchführung eines Planergänzungs- oder Planänderungsverfahrens ausgesetzt wird".

Neu aufgenommen in den Entwurf wurde nach den Angaben eine Regelung zu den Kosten in beschleunigten Verfahren. Die Kosten sollen demnach vom obsiegenden Teil getragen werden, wenn der Kläger nur deswegen unterliegt, weil das Gericht den Mangel am angegriffenen Verwaltungsakt gemäß der neuen Vorschrift außer Acht lässt.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) betonte die Bedeutung beschleunigter Verfahren. "Deutschland braucht Tempo bei der Umsetzung aller Infrastrukturmaßnahmen und eine Befreiung von Bürokratie für mehr private Investitionen", erklärte er über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Mit diesem stabilen Fundament erreichen wir nachhaltig gesetzte Ziele und sind dabei Vorbild für andere."

Kritik an dem Gesetz kam aber aus der Informations- und Telekommunikationsbranche. "Mit dem Gesetz zur Beschleunigung bedeutsamer Infrastrukturen wird die Chance verpasst, auch dem Mobilfunk- und Breitbandausbau zusätzlich Schub zu geben", sagte der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg. Der Ausbau digitaler Infrastrukturen sei für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands von herausragender Bedeutung. Das ausgerufene neue "Deutschland-Tempo" müsse auch für den Ausbau der Telekommunikationsnetze gelten. "Der Ausbau digitaler Infrastruktur muss in Deutschland deutlich beschleunigt werden - dieses Vorhaben müssen Bund und Länder spätestens in ihrem geplanten Beschleunigungspakt aufgreifen", forderte Berg.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2023 04:59 ET (09:59 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.