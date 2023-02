Original-Research: YOC AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu YOC AG



Unternehmen: YOC AG

ISIN: DE0005932735



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.02.2023

Kursziel: 21,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter; Tim Kruse, CFA



YOC veröffentlicht starke vorläufige Zahlen für 2022 - Umsatz und Ergebnis deutlich über Vorjahr



Die YOC AG hat gestern Zahlen für das GJ 2022 publiziert, die auf eine sehr gute Erlös- und Ergebnisentwicklung hindeuten und unseren Erwartungen entsprechen.



Top-Line knüpft an die dynamische Entwicklung der vergangenen Quartale an: In 2022 erzielte das Unternehmen Umsätze in Höhe von 23,4 Mio. Euro, was einer Steigerung von 24,2% ggü. dem Vorjahr entspricht (2021: 18,8 Mio. Euro). Wie bereits in den Vorjahren erwies sich das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft und damit einhergehend einer erheblich höheren Anzahl an Brand Advertising-Kampagnen als umsatzstärkster 3- Monatszeitraum (+58,1% ggü. Q3/22; +17,0% yoy). Damit unterstreicht YOC erneut, dass der Fokus auf die Handelsplattform VIS.X in Verbindung mit dem Vertrieb eigenentwickelter High-Impact-Werbeformate ein Wachstum deutlich über dem Gesamtmarkt ermöglicht (Werbeausgaben in Europa 2022-2025: durchschnittlich +11,2% p.a.). Hervorzuheben ist zudem, dass Erlössteigerungen in jedem einzelnen Land verzeichnet werden konnten (Umsatzanteile national: 58,5%; international: 41,5%; MONe).



BITDA-Marge trotz des Personalaufbaus stabil - durch die VIS.X-Plattform Ergebnisverbesserung in Sicht: Gemäß den vorläufigen Zahlen stand nach Abschluss des GJ 2022 ein EBITDA in Höhe von 3,5 Mio. zu Buche, was einer EBITDA-Marge von 15,1% und damit dem Niveau des Vorjahres entspricht (EBITDA 2021: 2,8 Mio. Euro; Marge: 15,1%). Trotz des Personalaufbaus (Mitarbeiter zum 31.09.22: 71; +11 yoy) dürfte die Aufwandsquote um 1,2 PP auf 23,0% reduziert worden sein (MONe). Diese Entwicklung steht dabei symbolisch für die u.E. visiblen Skaleneffekte des Plattformgeschäftes, sodass sich die Kostenstruktur insbesondere im weiteren Verlauf unterproportional zum Umsatz entwickeln dürfte. So erwarten wir für 2023 eine verbesserte EBITDA-Marge in Höhe von 16,1% (+1,0 PP yoy).

Erweiterung im Produktportfolio und Vorschau weiterer Innovationen: Ende des vergangenen Jahres vermeldete YOC den Launch eines neuen Werbeformates - das sogenannte YOC Zoom Ad. Durch eine Zoom-Funktion, die durch das Scrollverhalten des Anwenders beeinflusst wird, vergrößert sich die Videowerbung. Dadurch profitieren Werbetreibende in Form einer besonders hohen Aufmerksamkeit (höhere View-Through-Rate). Darüber hinaus gab der CEO Dirk Kraus jüngst einen Einblick in die Welt des Digital In-Game Advertisings (https://insights.yoc.com/digital-in-game-advertising), der u.E. aufgrund der stark wachsenden Gaming-Industrie (Umsätze In-Game-Käufe in Deutschland CAGR 2016-2021: +45,1% p.a.; 4,2 Mrd. Euro in 2021) äußerst positiv wahrgenommen wurde. Für Werbetreibende kommt u.E. diesem Markt eine immer größer werdende Bedeutung zu. So stieg der Anteil aktiver Gamer gemäß dem aktuellen Statista-Report zur Gaming-Industrie in Deutschland von 36% (2013) auf 54% (2021). Nach Aussagen des CTOs der YOC AG ist die VIS.X-Plattform technisch bereits jetzt in der Lage, diesen Kanal zu bedienen.



Fazit: Vor dem Hintergrund des erwartungsgemäß starken GJ 2022 bekräftigen wir unsere

Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 Euro und sehen auf Basis des 2023e EV/EBIT-Multiples von 14,7x eine attraktive Einstiegsbewertung (Peergroup: 22,4x).







