Unterföhring (ots) -Bezaubernde junge Stimmen, internationale Talente und überraschende Stars bei "The Voice 2023". Die elfte Staffel der SAT.1-Familenshow startet am Freitag, den 10. März 2023 (20.15 Uhr) mit vielen Highlights. Dieses Jahr wollen nicht nur Kids aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Coaches Lena Meyer Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo überzeugen, sondern auch Talente aus Irland, England, Belgien, Ukraine oder Spanien.Star-Power bei "The Voice Kids 2023": Surprise, Surprise! So viele Stars gab es noch in keiner VoiceKids-Staffel zuvor. Dieses Jahr überraschen mehr als 18 Stars die Talente mit einer ganz besonderen Einladung zu den "Blind Auditions" - ob persönlich oder per exklusiver Video-Botschaft: Mit dabei sind: BVB-Star Marco Reus, Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev, UK-Star Calum Scott, die TikTok-Stars Elevator Boys, die Zwillinge Bill & Tom Kaulitz, Schauspieler Emilio Sakraya, "The Taste"-Juror Nelson Müller, Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann, die Moderator:innen Enie van de Meiklokjes und Matthias Opdenhövel, Sängerin und Schauspielerin Nina Chuba sowie die deutschen Singer-Songwriter Max Giesinger, Michael Schulte, Austro-Popstar Alexander Eder und "The Voice Kids"-Sieger Egon Werler.Allstar-Talent Chiara Castelli wird Online-Reporterin: Als 14-Jährige nahm die blonde Schweizerin in der zweiten VoiceKids-Staffel (2014) bereits selbst teil, heute ist die 24-Jährige eine erfolgreiche Sängerin und Social-Media-Star. Als Online-Reporterin blickt Chiara Castelli exklusivhinter die VoiceKids-Kulissen. Chiara: "'The Voice Kids' ist das Tollste, das ich je erleben durfte. Die Show ist ein gutes Sprungbrett, um erste Erfahrungen in der Musikbranche zu sammeln und Fans zu gewinnen." Moderiert wird die beliebte SAT.1-Show von Melissa Khalaj und Thore Schölermann."The Voice Kids" Staffel 11 - ab 10. März 2023, um 20:15 Uhr, freitags in SAT.1 und auf JoynHinweis: Alle Infos und Fotos finden Sie in der digitalen"The Voice Kids"-Pressemappeunter: https://epaper.media/sat1/thevoicekids2023/Hashtag zur Show: VoiceKidsPressekontakt:Julia BauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1184email: julia.bauer@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: Laura.Stephan@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5438094