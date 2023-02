GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius will nach einem kräftigen Gewinnzuwachs im vergangenen Jahr seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Die Anteilseigner sollen für jede Vorzugsaktie 1,44 Euro bekommen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Freitag in Göttingen mitteilte. Der entsprechende Vorschlag soll auf der Hauptversammlung Ende März beschlossen werden. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern den Anteilseignern als Dividende für die Vorzüge, die im deutschen Leitindex notiert sind, noch pro Stück 1,26 Euro gezahlt.

Für die Stammaktie steigt der Betrag auf je 1,43 Euro, nach 1,25 Euro vor einem Jahr. Insgesamt schütte das Unternehmen damit 98,2 Millionen Euro aus, hieß es in der Mitteilung weiter. Sartorius hatte laut Ende Januar veröffentlichten vorläufigen Zahlen den bereinigten Konzerngewinn um knapp ein Fünftel auf 655 Millionen Euro gesteigert./tav/jha/