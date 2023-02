Hamburg (ots) -Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK hat kürzlich ihr Gutachten "Basale Kompetenzen vermitteln - Bildungschancen sichern. Perspektiven für die Grundschule" veröffentlicht: Zentral ist dabei die Konzentration auf basale Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Mathematik!Dr. Anna Seemann, vom Ganztagsschulverband e. V. stellt dazu klar: "Aus den Darlegungen hätte ein Plädoyer für die rhythmisierte, verbindliche Ganztagsschule folgen können, was die Sicherung basaler Kompetenzen klar gestützt hätte. Der ab 2026 geltende Rechtsanspruch muss als Chance begriffen werden, um die Ganztagskonzepte zu überprüfen und Modelle zu entwickeln, bei denen Schulen mit inner- und außerschulischen Partnern gemeinsam integrative pädagogische Konzepte entwickeln, die den ganzen Tag im Blick haben."Im Gutachten werden gesicherte Erkenntnisse der Ganztagsforschung aufgezählt: Verstärkung und Ergänzung des Unterrichts, Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen, Entwicklung positiver Peernetzwerke in außerunterrichtlichen Angeboten, Chance der Vertiefung und Förderung basaler Kompetenzen im Ganztag und das Potential von multiprofessionellen Teams an Ganztagsschulen.Die SWK nennt Forderungen, die der Ganztagsschulverband unterstützt: Kooperation zwischen Lehr- und pädagogischen Fachkräften in multiprofessionellen Teams, Absicherung im Schulprogramm und Unterstützung durch die Schulleitungen.Das Gutachten benennt, nur am Rande, einen zentralen Aspekt des Ganztagsthemas: "In Schulen mit gebundenem Ganztag und sonderpädagogischen Lehrkräften gelingt es besser, sich über Ziele und Maßnahmen abzustimmen und gemeinsame Problemlösungen bei besonderen Unterstützungsbedarfen zu entwickeln, als in offenen Ganztagsstrukturen" (S. 104).Denn bedauerlicherweise wird der überwiegende Anteil an Ganztagsangeboten in offenen Formen angeboten, die SWK vergibt aus Sicht des Ganztagsschulverbandes so eine wichtige Chance.Wir plädieren dafür, dass der Rechtsanspruch unbedingt genutzt werden muss, um einen Prozess der Schulentwicklung mit einem fundierten verbindlicheren Ganztagskonzept in Gang zu setzen.Pressekontakt:1. Vorsitzende:Eva ReiterGrund- und Stadtteilschule Alter TeichwegAlter Teichweg 20022049 HamburgTelefon: 040/428977236Email: reiter@ganztagsschulverband.dePresse und Öffentlichkeitsarbeit:Rolf RichterTelefon: 0152/28981426Email: richter@ganztagsschulverband.deWeb: https://www.ganztagsschulverband.deOriginal-Content von: Ganztagsschulverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125591/5438135