Stuttgart (ots) -Der sicherheitspolitische AfD-Fraktionssprecher Hans-Jürgen Goßner MdL hat sich angesichts der YouGov -Umfrage zur Verteidigungsbereitschaft der Deutschen alarmiert gezeigt. "Wenn sich lediglich fünf Prozent der Deutschen zum Kriegsdienst melden, aber 24 Prozent das Land sofort verlassen würden, ist das die Quittung für eine Politik, die seit Jahrzehnten Kategorien wie Vaterland, Volk oder Nationalstolz herabwürdigt, ja als rechtsextrem diffamiert. Und dass gerade Jüngere das Land im Stich lassen würden, also die grüne Klientel, für die jetzt auch noch das Wahlalter gesenkt wurde, ist ein verheerendes Zukunftssignal. Die Klimakleber und F4F-Jünger sind dann lieber in Thailand oder Bali."Hoffnungsvoll ist aber, dass die Mehrheit der Befragten für AfD-Positionen votierte, freut sich Goßner. "Die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht war eine zentrale Forderung unseres Landtagswahlprogramms - sie wurde bestätigt. Nicht zuletzt durch Baerbocks unbedachte Äußerungen befürchten 63%, dass wir in kriegerische Auseinandersetzungen hingezogen werden - auch damit wurden unsere Befürchtungen bestätigt. Ich kann nur dazu aufrufen, unser schönes Baden-Württemberg für unsere Familien und Verwandten zu schützen und zu verteidigen - obwohl es grünschwarz mit aller Kraft an die Wand zu fahren versucht."