DJ Sartorius hebt Dividende um 18 Cent auf 1,44 Euro je Vorzugsaktie an

FRANKFURT (Dow Jones)--Sartorius will seinen Aktionären erneut mehr Dividende zahlen, mit 18 Cent fällt das Plus aber nicht so deutlich aus wie im Vorjahr (plus 55 Cent). Die Hauptversammlung soll im März einer Dividende von 1,44 Euro je Vorzugsaktie und 1,43 Euro je Stammaktie für das Geschäftsjahr 2022 zustimmen, wie der Labor- und Pharmaausrüster nach einer Aufsichtsratssitzung in Göttingen mitteilte. Die Ausschüttungssumme beliefe sich damit auf 98,2 Millionen Euro, das wären 12,3 Millionen mehr als im Vorjahr.

Sartorius hat den Konzerngewinn im vergangenen Jahr um 18,4 Prozent auf 655 Millionen Euro gesteigert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2023 05:39 ET (10:39 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.