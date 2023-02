München (ots) -Die geplanten Themen:Tanz auf dem Vulkan - Bestandsaufnahme TaiwanWie lebt es sich, wenn man die Kriegsgefahr permanent vor Augen hat? In der Republik China, besser bekannt als Taiwan, ist die Angst weit verbreitet, dass die Volksrepublik China eine "Wiedervereinigung" auch mit militärischen Mitteln anstreben könnte. Mit großer Sorge sieht man von Taiwan aus auf den Krieg in der Ukraine. Welche Auswirkungen hat diese Angst auf das Lebensgefühl und die Arbeit von Künstlern? "ttt" sprach unter anderem mit dem deutschen Schriftsteller Stephan Thome, der in Taipeh lebt, mit der Kinderbuchillustratorin Asta Wuh, die einen "Civil defense guide" illustriert hat sowie dem Heavy Metal-Sänger und Politiker Freddy Lim.Ein Versuch über die MüdigkeitEs ist zu viel, zu lange schon. Das Gefühl ständiger Überforderung, des Ausgelaugt-Seins, hat weite Teile der Bevölkerung erfasst. Grund: sich überlagernde Krisen - Pandemie, Krieg, Kriegsangst, Inflation treffen auf ein Leben, das zu schnell für uns geworden scheint: immer höhere Verdichtung, das Gefühl einer permanenten Zeitenwende. Die Menschen kommen nicht mehr mit. Dabei, so konstatiert die Historikerin Sarah Bernhardt: "Die Erschöpfung ist ein Signum der Moderne." Ein Essay.Die Unsichtbaren - Wie Geheimagentinnen Geschichte machtenFrauen werden unterschätzt. Das gilt auch für Agentinnen. Dabei arbeiten Frauen schon seit dem Kaiserreich für Nachrichtendienste: sie stehlen militärische Dokumente, überwachen und sabotieren politische Gegner, enttarnen feindliche Spione. Wer waren die Agentinnen, die für oder gegen Deutschland spioniert haben? An welchen Aktionen waren sie beteiligt? Davon erzählt das Buch "Die Unsichtbaren. Wie Geheimagentinnen die deutsche Geschichte geprägt haben".Rebecca Louise LawDie britische Künstlerin Rebecca Louise Law arbeitet ausschließlich mit Blumen und Naturmaterialien. Für ihre raumgreifende florale Skulptur "Calyx" sammelten Münchnerinnen und Münchner ein ganzes Jahr lang ca. 100.000 getrocknete Blüten, die Law - mit Unterstützung - anschließend in einem stillgelegten Schwimmbad zu einzelnen Blumensträngen band. Ihre partizipative Kunst verbindet Mensch und Natur miteinander."Calyx" ist in der Ausstellung "Flowers Forever. Blumen in Kunst und Kultur" in der Münchner Kunsthalle zu sehen. Diese ist der Ausgangspunkt für das Flower Power Festival, das unter dem Motto "Natur feiern in der Stadt" ganz München acht Monate lang in einen Blütenrausch versetzen soll.Moderation: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Lars Friedrich (BR)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5438175