Die Kryptobörse Kraken gibt dem Druck der US-Börsenaufsicht nach und stellt ihren Staking-Dienst in den USA ein. Nun fürchten Marktbeobachter, der Markt könnte durch das harte Durchgreifen der Regulierer abgewürgt werden - und bekommen dabei Zuspruch aus der Behörde selbst. Kraken stellt den Staking-Dienst in den USA ein. Die Entscheidung ist Teil einer Einigung mit der US-Finanzaussicht SEC, die der Kryptbörse aus San Francisco vorgeworfen hatte, über die Krypto-Staking-Plattform unregistrierte Angebote und Verkäufe von Wertpapieren angeboten zu haben. Kraken zahlt in dem Vergleich um das sogenannte "Krypto-Asset-Staking-as-a-Service-Programm zudem eine Strafe von 30 Millionen ...

