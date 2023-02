Berlin (ots) -Mit dem Glamour des Super Bowls in den USA hat das Leben von Footballspielern in Deutschland wenig zu tun. Sie betreiben ihren Sport mit großer Leidenschaft, hohem Zeitaufwand und Risiko für die Gesundheit. Leben können sie von ihrem Sport nicht. FITBOOK.de hat einen von ihnen mehrere Monate für die erste Folge der Doku-Reihe "FITBOOK Alltagsathleten" begleitet. Giancarlo Boone ist 39 Jahre alt und Linebacker bei den Berlin Adler. Die Doku zeigt ihn in seinem straff durchgetakteten Alltag zwischen Trainingsplatz, Vollzeitjob und Familienleben. Sie liefert emotionale und authentische Einblicke - von Siegen und Niederlagen auf dem Platz, Verletzungen und Arztbesuchen.Die komplette Doku und weitere Informationen zu "FITBOOK Alltagsathleten" finden Sie unter folgendem Link: https://www.fitbook.de/fitness/fitbook-alltagsathleten-dokuFITBOOK ist Deutschlands größtes Online-Magazin für den Themenmix aus Fitness, Gesundheit und Ernährung.5,48 Mio. Visits im Januar 2023 (IVW)2,31 Mio. Unique User im Dezember 2022 (AGOF)Pressekontakt:Alexandra Grauvogl, Redaktionsleiterin FITBOOKalexandra.grauvogl@fitbook.deTel.: +49 30 2591 79378Original-Content von: FITBOOK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157953/5438195