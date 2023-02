Photovoltaik und Wind lieferten in den ersten neun Tagen des Februars zudem mehr Strom als Braun- und Steinkohle. Um den eigenen Stromverbrauch besser an die Erzeugung erneuerbarer Energien anpassen zu können, gibt es bei Energy-Charts nun eine Stromampel.Der Februar 2023 scheint bei den Wetterbedingungen in die Fußstapfen des Februars 2022 zu treten: Es gibt viel Sonne und Wind. 2022 haben die Photovoltaik-Anlagen in Deutschland im gesamten Monat nach Zahlen von Energy-Charts 2,32 Terawattstunden Strom produziert. In diesem Jahr sind es den gesammelten Daten zufolge nach neun Tagen bereits gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...