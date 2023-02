ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11800 Pence belassen. Die Zielsetzungen für das um Covid-Produkte bereinigte Wachstum und den Kerngewinn je Aktie träfen seine und auch die Markterwartungen, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Viele Fragen drehten sich derzeit um Fortschritte in der Medikamenten-Pipeline des Pharmakonzerns./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 00:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2023 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

