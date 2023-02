München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Putins Überfall, Europas Albtraum: Ein Jahr Krieg und kein Ende in Sicht?Die Gäste:Vassili Golod (Ukraine-Korrespondent der ARD, Autor der Dokumentation "Krieg im Leben", die der Diskussionsrunde vorausgeht)Amira Mohamed Ali (Die Linke, Fraktionsvorsitzende)Hans-Lothar Domröse (ehemaliger deutscher Nato-General)Katarina Barley (SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments; Mitglied im SPD-Parteivorstand)Gesine Dornblüth (freie Journalistin, war von 2012 bis 2017 Korrespondentin des Deutschlandradios in Moskau, Mitautorin des Buches "Jenseits von Putin. Russlands toxische Gesellschaft")Live aus Moskau: Ina Ruck (Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Moskau)Live aus Kiew: Andrij Melnyk (Vize-Außenminister der Ukraine; ehem. Botschafter in Deutschland)Vor einem Jahr: Putin überfällt die Ukraine und stürzt Europa in einen Albtraum. Woher nehmen die Ukrainer die Kraft zum Widerstand? Warum unterstützen so viele Russen diesen Krieg? Was bringt unsere Hilfe der Ukraine und wie weit soll sie noch gehen? Die Diskussion direkt nach der Dokumentation zum Thema.Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.deRedaktion: Torsten Beermann (WDR)Weitere Sendungen zum Thementag am 13. Februar im Ersten:22:50 Uhr: "ARD Story: Anklage gegen Putin? - Die Spur der Kriegsverbrechen in der Ukraine"23:35 Uhr: "ARD Story: Das Duell: Selenskyi gegen Putin"Die Angebote in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/krieggegendieukraineDie Angebote in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/rubrik/krieg-in-der-ukraine/9912345/Pressekontakt:für "hart aber fair":Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5438298