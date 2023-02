Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3928/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/108 geht es um das Quartett Flughafen Wien, Strabag, Immofinanz und S Immo, für das ich ein wenig das Gefühl verloren habe, Buddy Wolfgang Matejka hilft mir bei zweien davon mit Input und nennt den aktuellen Pain Trade Nr. 1. Weiters habe ich Historisches zu Mayr-Melnhof und Bawag bzw. neue Kursziele für DO&CO, Pierer Mobility, Verbund, AT&S und OMV. Dazu gibt es eine Präzisierung zu Broke und Broker gestern und eine Auflage von Rudi Greinix in Bezug auf die ...

