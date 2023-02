Bayern hatte im Dezember eine Bundesratsinitiative gestartet, die eine entsprechende Anpassung des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes zum Ziel hat. Jetzt müssen sich Bundesregierung und Bundestag mit der Initiative befassen.Der Bundesrat hat am Freitag eine Initiative Bayerns angenommen, die zukünftig den Bau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Überschwemmungsgebieten erleichtern soll. Konkret zielt die Initiative auf eine Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes ab, also einer wasserrechtlichen Privilegierung im Einklang mit Belangen des Hochwasserschutzes. Den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden ...

