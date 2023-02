Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das dritte Quartal (Q3) und neun Monate (9M) mit Abschluss zum 31. Dezember 2022 bekannt.KonsolidierteFinanzkennzahlen(In 10MillionINR)Angaben SeitQuartalsweise JahresbeginnQ3 GJ23 Q3 GJ22 Q2 GJ23 Quartals 9M GJ23 9M GJ22Wertentwicklung wachstum Wertentwicklungim imVergleich Vergleichzum zumVorjahr VorjahrEinnahmen 1.716 1.539 11 % 1.720 0 % 4.918 4.428 11 %aus demBetriebCDMO 1.021 897 14 % 940 9 % 2.731 2.428 12 %Komplexe 514 486 6 % 562 -8 % 1.584 1.454 9 %Krankenhausgenerika214 157 37 % 227 -6 % 652 547 19 %VerbrauchergesundheitIndienEBITDA 170 386 -56 % 219 -22 % 478 749 -36 %10 % 25 % 13 % 10 % 17 %EBITDA-Marge(%)PAT -90 163 -155 % -37 Nicht -237 172 -238 %zutreffendAnmerkung: Die Vorjahreszahlen (GJ22) enthalten keine Transaktionen, die nicht unter gemeinsamer Kontrolle stehen, daher sind die Finanzdaten im Jahresvergleich nicht direkt vergleichbar. Ausführliche Erklärungen und Eins-zu-Eins-Finanzdaten finden Sie auf den Seiten 3 und 4.Wichtige Highlights für Q3 GJ23 und 9M GJ23- Die Einnahmen aus dem Betrieb stiegen im Vergleich zum Vorjahr in Q3 GJ23 und 9M GJ23 um 11 %.- Die EBITDA-Marge für Q3 GJ23 und 9M GJ23 betrug 10 % - beeinflusst durch höhere Betriebskosten, einschließlich Rohstoffkosten, Energiepreise, Lohninflation und Marketingkosten- Erfolgreiche Durchführung von 29 behördlichen Inspektionen (einschließlich der US-amerikanischen FDA) und 155 Kundenaudits in 9M GJ23- Neue Kapazitäten / Kapazitätserweiterung sind in Ahmedabad PDS, Peptid-Anlage (Turbhe, Indien) und Riverview (USA) live gegangenNandini Piramal, Vorsitzender von Piramal Pharma Limited, stellte fest: "Angesichts unserer jüngsten Steigerung der Kundenbindung und kontinuierlich eingehender Angebotsaufforderungen sind wir der Meinung, dass die Nachfrage nach CDMO-Diensten, insbesondere nach unseren differenzierten Angeboten, nach wie vor stark ist. Dank unserer erfolgreichen FDA-Inspektion in unserem Werk in Riverview halten wir weiterhin unsere Erfolgsbilanz in puncto Qualität aufrecht.In unserem Geschäft mit komplexen Generika für den Krankenhauseinsatz zeigt das Portfolio der Inhalationsanästhesie eine ausgezeichnete Nachfrage. Darüber zeigt unser India-Consumer-Healthcare-Geschäft Wachstum, das von den Hauptmarken angetrieben wird. Auch die Investitionen in den E-Commerce-Kanal führen zu guten Ergebnissen.Wir glauben an das Potenzial unseres Geschäfts und in Übereinstimmung mit unserem Wachstumsziel hat der Vorstand die Empfehlung genehmigt, Stammaktien für einen Betrag von nicht mehr als 10,5 Milliarden INR auszugeben, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Marktbedingungen und sonstiger Erwägungen."Wichtige Highlights im Geschäftsverlauf für Q3 und 9M GJ2023Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) :- Aufrechterhaltung unserer Qualitätsbilanz - erfolgreiche Durchführung von 29 behördlichen Inspektionen (einschließlich der US-amerikanischen FDA) und 155 Kundenaudits in 9M GJ23- US-amerikanische FDA-Inspektion in den US-amerikanischen Anlagen Riverview, Sellersville und Lexington:- Null Beobachtungen in Riverview- Formular 483 mit VAI*-Klassifikation in Sellersville und Lexington- Anhaltend langsamere Entscheidungsfindung durch Kunden aufgrund makroökonomischer Rahmenbedingungen und verstärktem Fokus auf Pipeline-Priorisierung- Maßvolle Preiserhöhungen, Kostenoptimierung und Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebs, um den Inflationsdruck auszugleichen- Geplante Wachstumsinvestitionen sind auf Kurs- Neue Kapazitäten / Kapazitätserweiterung in Betrieb genommen - Standort Ahmedabad PDS (neues In-vitro-Labor), erhebliche Kapazitätserweiterung in der Peptidanlage in Turbhe (Indien) und Kapazitätserweiterung in der Anlage in Riverview (USA)Komplexe Krankenhausgenerika (CHG):- Fortgesetzte Dynamik bei der Inhalationsanästhesie (IA) Umsätze auf dem US-Markt mit anhaltendem Volumenwachstum, das zu Marktanteilsgewinnen führt- Ausbau der IA-Kapazitäten in Indien um die wachsende Nachfrage aus den Nicht-US-Märkten zu bedienen- Intrathekales Portfolio in den USA weiterhin marktführend- Injizierbares Schmerz-Management - Wachstum im Q3GJ23 und 9MGJ23 durch Angebotsbeschränkungen beeinflusst. Die Produktion ist in den vergangenen Monaten gestiegen- Weitere Medikamente zur Injektion/Infusion - führte zwei neue Produkte während des Q3GJ23 ein- Aufbau einer Pipeline für neue Produkte , die verschiedene Entwicklungsstadien darstellenVerbrauchergesundheit Indien (ICH):- 21 neue Produkte und 25 neue Artikel wurden während der 9MGJ23 auf den Markt gebracht. Neue Produkte, die in den letzten zwei Jahren auf den Markt gebracht wurden, tragen jetzt zu 17 % zum ICH-Gesamtumsatz bei- Weitere Investitionen in Medien und Handel, um das Wachstum der wichtigsten Marken zu fördern- Power Brands - Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol and I-range, wuchsen im 9MGJ23 im Vergleich zum Vorjahr um 39 % und tragen zu 41 % der ICH-Umsätze bei- E-Commerce wuchs im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 % in 9MGJ23- Große Vertriebsreichweite mit 200.000 Verkaufsstellen und mehr als 12.000 organisierten Einzelhandelsgeschäften. Außerdem Präsenz auf allen führenden E-Commerce-Plattformen* VAI - Voluntary Action Indicated (Freiwillige Aktion angezeigt)KonsolidierteGewinn-und-Verlust-Rechnung(In 10MillionINR)GemeldeteFinanzdatenAngaben SeitQuartalsweise Jahresbeginn(YTD)Q3 GJ23 Q3 GJ22 Q2 GJ23 9M GJ23 9M GJ22Veränderung Veränderung Veränderungggü. ggü. - ggü.Vorjahr Vorquartal VorjahrEinnahmen 1.716 1.539 11 % 1.720 0 % 4.918 4.428 11 %aus demBetriebSonstige 83 161 -49 % 46 79 % 201 198 1 %Einnahmen1.799 1.700 6 % 1.766 2 % 5.119 4.625 11 %Gesamteinkommen625 547 14 % 664 -6 % 1.864 1.611 16 %Materialkosten492 396 24 % 470 5 % 1.423 1.186 20 %PersonalausgabenSonstige 511 370 38 % 413 24 % 1.355 1.079 26 %AufwendungenEBITDA 170 386 -56 % 219 -22 % 478 749 -36 %95 50 89 % 83 14 % 240 141 70 %Finanzierungskosten164 147 12 % 166 -1 % 492 421 17 %AbschreibungAnteil am 16 9 70 % 11 40 % 47 40 16 %ErgebnisvonassoziiertenUnternehmenGewinn -73 198 -137 % -19 Nicht -207 227 -191 %vor zutreffendSteuernSteuern 17 35 -52 % 11 49 % 22 40 -46 %-90 163 -155 % -30 Nicht -230 187 -223 %Nettogewinn zutreffendnachSteuern0 0 Nicht -7 Nicht -7 -15 NichtSonderposten zutreffend zutreffend zutreffend-90 163 -155 % -37 Nicht -237 172 -238 %Nettogewinn zutreffendnachSteuernnachSonderpostenHinweis: Q3GJ23 und 9MGJ23 Finanzwerte sind nicht direkt vergleichbar mit Q3GJ22 bzw. 9MGJ22Am 12. August 2022 genehmigte das Nationale Gericht für Gesellschaftsrecht in Indien (NCLT) die Ausgliederung des Pharmageschäfts von Piramal Enterprises Ltd. (PEL) in Piramal Pharma Ltd. und die Verschmelzung der hundertprozentigen PPL-Tochtergesellschaften Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd. (HPPL) und Convergence Chemical Pvt Ltd. (CCPL) mit Wirkung zum 1. April 2022.Dementsprechend wurden die Jahresabschlüsse von PPL mit Wirkung zum 1. April 2022 erstellt.Die Jahresabschlüsse der hundertprozentigen Tochtergesellschaften von PPL, CCPL und HPPL, wurden so zusammengefasst, als sei die Verschmelzung am 1. April 2021 oder ab dem Zeitpunkt erfolgt, an dem das Unternehmen die Kontrolle über diese Tochtergesellschaften erlangte, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.Vor der Ausgliederung hatte PPL mit PEL eine Vereinbarung getroffen, wonach PEL Produkte, die im Rahmen staatlicher Ausschreibungen im Namen von PEL beschafft worden waren, so lange weiterverkaufen sollte, bis die Verpflichtungen aus diesen Ausschreibungen vollständig erfüllt waren. Die Vereinbarung umfasste auch den Verkauf von PPL-Verbraucherprodukten (OTC) über das CFA-Netz (Beförderer und Spediteur) von PEL, bis alle erforderlichen Lizenzen, Registrierungen und Genehmigungen vollständig auf den Namen von PPL übertragen wurden.In Übereinstimmung mit der Regelung wurde die Abspaltung des Pharmaunternehmens als Transaktion ohne gemeinsame Beherrschung betrachtet und als Unternehmenszusammenschluss gemäß Ind-AS 103 im Jahresabschluss von PPL ab dem 1. April 2022 ausgewiesen. Dementsprechend sind die Finanzergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis Dezember 2022 nicht mit den entsprechenden früheren Zeiträumen vergleichbar. Eins-zu-Eins-Finanzwerte sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt.Darüber hinaus enthielten alle Schlussbestände zum 31. März 2022 bei PEL in Bezug auf solche Transaktionen das Margenelement, das PPL PEL zu marktüblichen Bedingungen in Rechnung gestellt hat. Da die Ausgliederung am 1. April 2022 wirksam wurde, enthielt das auf PPL übertragene Eröffnungsinventar zum beizulegenden Zeitwert (vorläufig) gemäß IND-AS das Margenelement, das im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 des PPL-Abschlusses beim Verkauf dieser Produkte an PPL in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung verbucht wurde.Die einmalige, nicht wiederkehrende Auswirkung dieser Bestandsmarge auf das EBITDA im Q1GJ23-Abschluss beträgt 680 Millionen INR.Eins-zu-Eins-Finanzwerte(In 10MillionINR)Angaben SeitQuartalsweise Jahresbeginn(YTD)Q3GJ23 Q3GJ22 Q2GJ23 9MGJ23 9MGJ22Veränderung Veränderung Veränderungggü. ggü. - ggü.Vorjahr Vorquartal VorjahrEinnahmen 1.716 1.578 9 % 1.720 0 % 4.918 4.561 8 %aus demBetriebCDMO 1.021 922 11 % 940 9 % 2.731 2.566 6 %CHG 514 491 5 % 562 -8 % 1.584 1.454 9 %ICH 214 167 28 % 227 -6 % 652 535 22 %EBITDA 170 348 -51 % 219 -22 % 546 714 -24 %10 % 22 % 13 % 11 % 16 %EBITDA-MargeQ3 und 9M GJ2023 Gewinn - TelefonkonferenzPiramal Pharma Limited wird am 9. Februar 2023 um 17:00 Uhr(IST)eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten abhalten, um seine Ergebnisse für Q3 und 9M GJ2023 zu besprechen.Die Einwahldetails für den Anruf sind wie folgt:Veranstaltung Ort und Zeit TelefonnummerTelefonkonferenz am 9. Indien - 17:00 UHR IST +91 22 6280 1461 / +91 22Februar 2023 7115 8320 (Direkte Nummer)1 800 120 1221(gebührenfreie Nummer)USA - 6:30 UHR (Eastern Gebührenfreie NummerTime - New York) 18667462133VEREINIGTES KÖNIGREICH - Gebührenfreie Nummer11:30 UHR (Londoner Zeit) 08081011573Singapur - 19:30 UHR Gebührenfreie Nummer(Singapur-Zeit) 8001012045Hongkong - 19:30 UHR Gebührenfreie Nummer(Hongkong-Zeit) 800964448Wählen Sie die Verwenden Sie diesen LinkExpress-Teilnahme mit dem für die vorherigeDiamond Pass Registrierung, um dieWartezeit zum Zeitpunktder Anrufteilnahme zureduzieren-https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3875819&linkSecurityString=132719d2f8Informationen zu Piramal Pharma Ltd: Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) bietet ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen mit durchgängigen Produktionskapazitäten in 17 Einrichtungen weltweit und einem Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern. Zu PPL gehören: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Unternehmen für komplexe Generika für den Krankenhauseinsatz, und das India-Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt, geschlossen. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine strategische Wachstumsinvestition von 20 % von der Carlyle Group.