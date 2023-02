PARIS (dpa-AFX) - Bei steigenden Ölpreisen hat am Freitag der EuroStoxx 50 seine Verluste ausgeweitet. Am Nachmittag stand der Eurozonen-Leitindex 1,48 Prozent tiefer auf 4187,11 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies aktuell Einbußen von 1,7 Prozent.

Stärker unter Druck gerieten die Kurse durch die Entwicklung am Ölmarkt. Die Ankündigung Russlands, wegen der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl ab März die Ölförderung zu kürzen, trieb dort die Preise in die Höhe. "Steigende Ölpreise befeuern Inflationssorgen", erläuterte Analyst Salah Bouhmidi vom Broker IG.

Die Sorgen der Anleger vor hoher Inflation und damit weiter steigenden Zinsen reißen damit nicht ab. Höhere Zinsen belasten tendenziell den Aktienmarkt, weil andere Anlageklassen dadurch an Attraktivität gewinnen.

Während der Gesamtmarkt also spürbar nachgab, bekamen Ölaktien wiederum durch die steigenden Ölpreise Auftrieb. Der entsprechende europäische Sektor erreichte am Freitag den höchsten Stand seit 2014 und war im Stoxx-600-Branchentableau mit einem Plus von zuletzt rund zwei Prozent der einzige Gewinner./ajx/jha/