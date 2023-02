© Foto: Ina Fassbender - dpa



Nach einem fulminanten Jahresauftakt kühlt sich die Stimmung am Kryptomarkt wieder etwas ab. Ist die Bitcoin-Rally vorbei? Analyst Timo Emden glaubt, dass Anleger auf die US-Inflationsdaten in der kommenden Woche warten.

Der Bitcoin ist am Donnerstag unter die Marke von 23.000 US-Dollar gefallen. Auf Wochensicht hat die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt mehr als sechs Prozent an Wert verloren.

"Die jüngste Euphorie am Krypto-Markt ist am Donnerstag wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen", stellt Krypto-Analyst Timo Emden in seiner jüngsten Analyse fest.



Und weiter: "Anleger könnten nun verstärkt auf den Gedanken kommen, ihre jüngsten Buchgewinne zu versilbern. Übergeordnet fiebern Investoren den neuen US-Inflationsdaten entgegen." Am kommenden Dienstag werden die US-Inflationsdaten für Januar 2023 veröffentlicht.

Der Bitcoin ist sehr gut ins Jahr 2023 gestartet: Seit Jahresbeginn hat die Kryptowährung um mehr als 30 Prozent zugelegt. Zuletzt hat sich die Stimmung am Kryptomarkt aber wieder etwas eingetrübt. Aktuell liegt der Bitcoin knapp vier Prozent im Minus. Laut CoinMarketCap.com kostet ein derzeit Bitcoin rund 21.841 US-Dollar (Stand: 10.02.2023, 12:08 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion