ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Bei Airbus rechnet er im Anschluss an die Bilanz mit deutlich sinkenden Margenerwartungen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 00:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2023 / 00:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

