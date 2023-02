Der DAX konnte am Vortag zunächst weiter ansteigen und im Tageshoch 15.658 Punkte erreichen. Und dabei auch den steigenden Trendkanal leicht nach oben durchbrechen. Per Börsenschluss sackte der DAX dann aber wieder ab und ging bei 15.523 Punkten aus dem Handel. Dazu mit einer sehr bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals. Diese bärische Tageskerze ...

