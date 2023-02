Um 11:40 liegt der ATX TR mit -1,35 Prozent im Minus bei 7236 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 10.67% ytd). Beim Flughafen bleibt es komplex: Airports Group Europe S.à r.l. gab bekannt , dass während der Annahmefrist und der Verlängerten Annahmefrist, die am 8. Februar 2023 (17:00 Uhr (Wiener Ortszeit)) endete, insgesamt 2.834.012 Aktien der Flughafen Wien Aktiengesellschaft ("Flughafen Wien AG") in ihr freiwilliges öffentliches Teilangebot ("Angebot") eingereicht wurden. Dies entspricht ca. 3,37% des gesamten Grundkapitals der Flughafen Wien AG. Also jetzt 43 Prozent. Mehr dazu im http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch heute gegen 13 Uhr.Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 34,00 /34,15, 1,72%) Die Februar-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press ...

Den vollständigen Artikel lesen ...