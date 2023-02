KI und Suchmaschinen: Diese Verbindung wird ganze Branchen verändern. Viele neue Möglichkeiten sind aus Nutzersicht schlichtweg großartig. Es warten allerdings auch massive Probleme - je nachdem, für welchen Weg sich Microsoft und Google entscheiden. Es ist ein Trend, der seit Jahren anhält: Große Plattformen wie Facebook, Google und mittlerweile Tiktok versuchen die User immer länger auf ihren Seiten zu halten. Dazu stellen sie von anderen Websites erstellte Inhalte möglichst umfassend in ihrem Angebot dar, in der Regel ohne etwas dafür zu bezahlen. Die Integration von ChatGPT und Bard in Bing respektive Google hat das Potenzial, diese Entwicklung massiv und mit drastischen Folgen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...