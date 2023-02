Noch im vergangenen Herbst klangen die Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung ziemlich düster. Sieht es inzwischen freundlicher aus? Was bedeutet das auch für die Entwicklung an den Aktienmärkten? Was haben die Märkte hier auch schon an Optimismus vorweg genommen? Carsten Brzeski, Chefvolkswirt bei der ING, wirft einen Blick auf das Wording der Notenbanken und die Interpretation der Börse. Welche Schlüsse er aus all dem zieht, welche konjunkturelle Entwicklung er erwartet und wie sich das an der Börse bemerkbar machen könnte, darüber spricht der Chefökonom im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Interview.