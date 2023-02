London (ots/PRNewswire) -Cannadips Europe, eine SpectrumLeaf-Marke, die sich auf hochwertige CBD-Snus-Produkte für den europäischen Markt spezialisiert hat, hat sich mit der Haypp Group zusammengeschlossen - einem Unternehmen, das die globale Transformation vom Rauchen zu gesünderen Produktalternativen vorantreibt. Haypp, der Pionier auf dem Gebiet der rauchfreien Alternativen, dessen Ursprung in Skandinavien liegt, ist auch ein führendes Unternehmen im E-Commerce-Sektor, hat Niederlassungen in mehr als sieben Ländern und versorgt mehr als 680.000 aktive Kunden.Haypp wird schon bald die Cannadips Terpene Pouch Collection über seine Online-Plattform snusbolaget.se anbieten, die sich darauf konzentriert, die einzigartigen Eigenschaften von aus Pflanzen extrahierten Terpenen zu nutzen und sie in eine Beutelform zu pressen. Infolgedessen enthalten diese Beutel keinen Tabak, kein Nikotin, kein Cannabidiol (CBD) und kein Tetrahydrocannabinol (THC), was sie zur perfekten Ergänzung für Konsumenten der Snus-Nikotinbeutel macht, die nach einer gesünderen Alternative suchen.Diese revolutionäre Produktlinie ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Cannadips USA unter der Leitung von Gründer Case Mandel, der den innovativen Ansatz für diese cannabisfreie Alternative entwickelt hat. Letztendlich bietet dies mehr Optionen für Nutzer, die die Kraft der Natur in einer Beutelform erleben möchten, jedoch ohne Cannabis."Unser erstes Treffen mit Haypp fand im Sommer 2019 statt. Seitdem haben wir eine Reihe von Herausforderungen durchlaufen, um diesen aktuellen Meilenstein zu erreichen. Ich bin außerordentlich stolz auf die harte Arbeit, die alle Beteiligten geleistet haben, um dies zu erreichen. Haypp ist der perfekte Partner, um Cannadips weiter zu vergrößern und international bekannt zu machen, da wir die gleichen Ziele verfolgen, um den Nutzern gesündere Alternativen anzubieten. Dieses Terpene-Sortiment ist hoffentlich nur der Anfang von aufregenden neuen Produkten, die auf den Plattformen von Haypp angeboten werden", teilt Felix Sundström, CEO von SpectrumLeaf, begeistert mit.Die Reihe Cannadips Terpene ist in vier köstlichen und einzigartig entwickelten Geschmacksrichtungen erhältlich: Minze, Zitrusfrüchte, Mango und Wintergrün. Die Kollektion wird ab dem 13. Februar 2023 auf snusbolaget.se erhältlich sein.Informationen zu SpectrumLeafSpectrumLeaf ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Beschaffung von erstklassigen CBD-Produkten in einzigartigen Formaten entsprechend den kollektiven Bedürfnissen der Kunden widmet. Zu den Marken des Unternehmens gehören Cannadips (https://www.cannadips.eu/) - ein CBD-Produkt in Beuteln, die sich im Mund auflösen, Elevar Hemp (https://www.elevarhemp.com/) - hochwertige CBD-Streifen, die ebenfalls oral aufgenommen werden, und andere CBD-Produkte sowie Voon (https://www.getvoon.com/) - weiße Mini-CBD-Hanfbeutel.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cannadips-europe-schlieWt-sich-mit-der-haypp-group-zusammen-um-terpene-in-beuteln-die-sich-im-mund-auflosen-auf-den-markt-zu-bringen-301743958.htmlPressekontakt:Patty Sa,+41 (0)79 151 4010,E-Mail: patty.sa@spectrumleaf.comOriginal-Content von: SpectrumLeaf Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142641/5438371