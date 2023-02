Das Währungspaar EUR/USD ist am Dienstag mit dem Verlaufstief bei 1,066 USD im Bereich des 50er-EMA nach oben abgeprallt und in den weiteren Handelstagen bis zum 10er-EMA hochgelaufen. Eine Eroberung des 10er-EMA scheiterte am Vortag jedoch. EUR/USD prallte wieder nach unten ab und nimmt erneut Kurs auf den 50er-EMA. Kommt es zu einem Kursrutsch unter den 50er-EMA, würde sich die Lage wieder deutlich eintrüben. Zuvor hieß es im Insight: "Der 50er-EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...