Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will bei den Beratungen der europäischen Finanzminister in der kommenden Woche in Brüssel laut Regierungskreisen darauf dringen, dass es bei der europäischen Antwort auf das US-Inflationsverringerungsgesetz nicht vor allem um Subventionen geht. "Uns ist wichtig, dass wir industriepolitisch den Fokus auf private Investitionen setzen und nicht zuallererst und zu sehr auf Subventionen, schon gar nicht schuldenfinanzierte Subventionen", sagte ein hochrangiger Vertreter des Bundesfinanzministeriums in Berlin. Es gehe darum, "dass wir wirklich in der richtigen Reihenfolge an das Thema herangehen".

Die EU-Kommission habe eine erste Analyse zu ihrem "Green Industrial Plan" vorgelegt, die aber nicht endgültig sei. Diese Strategie werde Brüssel vor dem EU-Gipfel im März noch einmal konkretisieren und weitere Bedarfsanalysen vorlegen. Grundsätzlich begrüße die Bundesregierung aber die Debatte über die Frage, wie angesichts der Herausforderungen durch Klimawandel, Ukraine-Krieg und Energiekrise der Wohlstand gesichert zugleich auch die Energieversorgung in Richtung CO2-Neutralität weiterentwickelt werden könne. Wichtig sei auch, dass dabei die Weiterentwicklung der Kapitalmarktunion eine Rolle spiele, und "dass sich auch das Thema freier Welthandel und Handelspartnerschaften prominent abbildet in der europäischen Antwort".

Das seien Aspekte, "die wir auch im Sinne einer angebotsorientierten Politik vorrangig gelöst sehen wollen, bevor wir über große Subventionsprogramme reden". Deutschland sei zwar offen dafür, das europäische Beihilferecht "agiler auszugestalten", vor allem in der jetzigen Phase, in der Investitionen in die Dekarbonisierung und Energiesicherheit beschleunigt werden müssten. Jedoch sollten keine zu weitgehenden, dauerhaften und unkonditionierten Subventionen zugelassen werden. Mit Blick auf mögliche neue Finanzierungsinstrumente rate Deutschland wie auch die Kommission dazu, erst einmal klug bei den vorhandenen Mitteln zu priorisieren. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) habe auch gegenüber Brüssel klargemacht, dass er neue Gemeinschaftsschulden ablehne.

