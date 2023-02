Climate-Tech-Unternehmen haben 2022 mehr Geld aus Investitionen bekommen als je zuvor. Obwohl in den USA am meisten investiert wurde, sind die Summen in Europa schneller angestiegen. Deutsche Unternehmen konnten am drittmeisten Geld in Europa einsammeln. Die Climate-Tech-Branche wurde im letzten Jahr kräftig finanziert. Insgesamt haben Investoren eine Rekordsumme von 82 Milliarden US-Dollar für Unternehmen in diesem Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...