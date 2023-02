Berlin/Bernau (ots) -Im Landkreis Barnim sind die Tiefbauarbeiten in zahlreichen Gemeinden und in verschiedenen Orten rund um Bernau intensiviert worden. So werden unter anderem in Börnicke weitere FTTH-Hausanschlüsse aktiviert. In der Gemeinde Wandlitz werden seit Anfang Februar im Zentrum die Tiefbaugräben gezogen und gleichzeitig die ersten Hausanschlüsse vorbereitet.Nach dem Ausbau stehen dann schnelle Datenraten von 500 MBit/s, 1.000 MBit/s und 2.5 GBit/s zur Verfügung.Die DNS:NET baut eine neue Glasfaserinfrastruktur für die Gemeinden und wie in allen anderen Ausbaugebieten ein offenes Netz mit allen Optionen für den künftigen Internetnutzer. Für alle Verträge, die vor Abschluss der Bauarbeiten im jeweiligen Straßenzug geschlossen werden, ist der Glasfaseranschluss direkt bis ins Haus kostenlos. Gestartet wird in der Gemeinde Wandlitz mit den Arbeiten in Wandlitz Ort, die anderen Ortsteile folgen kontinuierlich.DNS:NET setzt beim eigenwirtschaftlichen Ausbau auf den kontinuierlichen Dialog mit Anwohnern und Gemeinde und informiert über die Baufortschritte vor Ort und Mailings sowie mit dem Infomobil der DNS:NET. Insgesamt werden alleine in Wandlitz über 250 Kilometer Tiefbau umgesetzt, über 15.000 Haushalte können versorgt werden. Fragen zu den Verträgen und Terminabsprachen können über die DNS:NET Kundenbetreuung beantwortet und organisiert werden. Tel. 030-667 65 444, Mail: neukunden@dns-net.de. Infos zu Terminen hier (http://www.dns-net.de/netzausbau/brandenburg/wandlitz)Glasfaser Made in BrandenburgImmer mehr ländliche Regionen haben durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der DNS:NET die Chance auf eine einzigartige Infrastruktur, welche neben der Daseinsvorsorge in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen die wirtschaftliche Entwicklung, Bildungschancen, die Versorgung der Bürger sowie die Wertsteigerung der Immobilien vor Ort antreibt. Als regionaler Carrier mit Kenntnis der lokalen Besonderheiten baut die DNS:NET in ganz Brandenburg aus: wöchentlich gehen so neue Städte, Ortsteile und Kommunen im Berliner Umland, Brandenburg und angrenzenden Regionen in die Ausbauphase per FTTH und ans Netz.Mehr unter www.dns-net.de/netzausbau/brandenburg (https://www.dns-net.de/netzausbau-bundesland?bundesland=Brandenburg&hsLang=de)TOP Arbeitgeber MittelstandKnapp 400 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und Waltersdorf/Schönefeld sowie in Barleben stehen für das Prinzip "Glasfaser für alle", organisieren, bauen und betreiben die Glasfasernetze, die ständig erweitert werden. Die DNS:NET wächst kontinuierlich und bietet interessante Jobs in Berlin und Brandenburg sowie in Sachsen-Anhalt.Das Unternehmen zählt laut Focus Liste zu den TOP Arbeitgebern im Mittelstand.Infos über neue Jobs: dns-net.de/karriereÜber die DNS:NET Internet Service GmbH:Die DNS:NET Internet Service ist Spezialist für den Breitbandausbau und Erschließung bislang unterversorgter Regionen mit Glasfaser. Das Brandenburger/Berliner Telekommunikationsunternehmen wurde 1998 gegründet und gehört zu den Full-Service Netzbetreibern in Deutschland. Das Dienstleistungsportfolio bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze und investiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum. In Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Breitbandversorger. Infos zum Unternehmen unter www.dns-net.dePressekontakt:Ltg. Corporate Communications, Tel. 49-30 667 65 -128, Mail:presse@dns-net.deOriginal-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40522/5438440