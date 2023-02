Pressemitteilung der Belano Medical AG:

Beauty Award in Gold für Hautpflege ibiotics von BELANO medical

Serum regeneriert natürliches Mikrobiom-Schutzschild und beugt Hautalterung vor

Kernelement des "ibiotics" Serums ist der probiotische Wirkstoff "stimulans". Der Wirkstoff und weitere pflegende Bestandteile wie Hyaluronsäuren sind in dem Serum in besonders hoher Konzentration enthalten und machen es so zu einer besonders effektiven Hautpflege. Das Serum folgt einem von BELANO medical entwickelten und bis heute einzigartigen und patentierten ...

