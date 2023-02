Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax weitet Verlust aus - Ölpreise befeuern Inflationssorgen Der Dax hat am Freitag angesichts deutlich steigender Ölpreise die Verluste ausgeweitet. Die Verteuerung des wichtigen Rohstoffs befeuere Inflationssorgen … weiterlesen Branchen Konsequenzen nach Russland-Spionageaffäre Der (BND) will Konsequenzen aus der Affäre um einen Mitarbeiter ziehen, der Staatsgeheimnisse an Moskau verraten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...