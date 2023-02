Berlin (ots) -Beinahe 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs steht die Erinnerungskultur in Deutschland vor neuen Herausforderungen: Immer weniger Zeitzeug:innen können von den Gräueltaten der Nationalsozialisten berichten, digitale Medien vermischen die Grenzen zwischen Fiktion und Fakt und die Generation Z fragt sich mitunter: Was hat das noch mit mir zu tun?Um neue Ansätze für die Bildungsarbeit auszuloten und den Stellenwert des Erinnerns an das NS-Unrecht zu erfassen, legen das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IGK) der Universität Bielefeld und die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) nun die MEMO-Jugendstudie vor. Die MEMO-Jugendstudie ist die umfangreichste Studie ihrer Art und erweitert die bisherigen fünf MEMO-Erhebungen (2018-2022) um die Fokusgruppe junge Erwachsene: die zukünftigen Träger:innen von Erinnerungskultur. Die Studie liefert Antworten unter anderem auf diese Fragen:- Über welche Themen rund um den Nationalsozialismus wollen Jugendliche mehr erfahren? Welche Wünsche haben sie an historisch-politische Bildung?- Worin unterscheiden sich ihre Einstellungen von denen anderer Altersgruppen?- Woran mangelt es in der Beschäftigung mit NS-Unrecht und wo bestehen Wissenslücken?- Wie blicken junge Menschen auf Diskriminierung und Ausgrenzung heute und wie aktiv engagieren sie sich im Kontext dieser gesellschaftlichen Herausforderungen?- Und hat der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine die Auseinandersetzung mit Geschichte für sie wichtiger gemacht?Pressegespräch zur MEMO-Jugendstudie am 21. Februar, BerlinDie MEMO-Jugendstudie wird am Dienstag, den 21. Februar, 11 Uhr im Anne Frank Zentrum, Rosenthaler Str. 39, 10178 Berlin präsentiert.Ihre Gesprächspartner:innen sind:- Dr. Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende, Stiftung EVZ- Dr. Verena Haug, Leiterin der Berliner Ausstellung, Anne Frank Zentrum, Berlin- Frida Kremser, Anne Frank Botschafterin und Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr im Anne Frank Zentrum, Berlin- Veronika Nahm, Direktorin, Anne Frank Zentrum, Berlin- Prof. Dr. Jonas Rees, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, Universität BielefeldIm Anschluss an die Inputs wird es Raum für Ihre Fragen und für O-Töne geben.Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt:Zur Anmeldung zur Pressekonferenz- Anmeldeformular: www.stiftung-evz.de/pressemappe-memo-jugendPresseverteiler der Stiftung EVZ- Anmeldeformular: www.stiftung-evz.de/anmeldung-presseverteilerPressekontakt:Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ)Katrin KowarkFriedrichstraße 20010117 BerlinTel. +49 (0)30 - 25 92 97 24M +49 (0)151 500 470 64E-Mail: kowark@stiftung-evz.dewww.stiftung-evz.deOriginal-Content von: Stiftung EVZ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129525/5438502