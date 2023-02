Espoo, Finnland (ots/PRNewswire) -Taaleri Energia hat ein 30 MW/36 MWh Batterie-Energiespeichersystem bei Merus Power bestellt. Der Batterie-Energiespeicher soll in Lempäälä, Finnland, gebaut werden, um den Betrieb des Stromnetzes zu unterstützen. Merus Power ist der Projektentwickler und verantwortlich für die Gesamtlieferung des Energiespeichers, beginnend mit der Erteilung der Baugenehmigung. Der Vertrag umfasst auch den Cloud-Service von Merus Power, der ein Fernenergiespeicher-Management und eine Stromhandelsplattform umfasst, die den Batterieverbrauch und die Einnahmen des Kunden aus dem Strommarkt optimiert. Diese Investition beläuft sich auf etwa 20 Millionen Euro und beinhaltet die Möglichkeit, den Umfang des Energiespeichersystems in Zukunft zu vergrößern.Die Hauptaufgabe des Batterie-Energiespeichersystems in Lempäälä besteht darin, das Gleichgewicht von Produktion und Verbrauch im Hauptnetz durch die Beteiligung am Regelleistungsmarkt des finnischen Übertragungsnetzbetreibers Fingrid zu unterstützen. Der Energiespeicher wird der größte in Betrieb befindliche Energiespeicher Finnlands auf dem Regelleistungsmarkt sein."Wir bauen seit Jahren systematisch Fachwissen auf, um den Strommarkt zu verstehen und die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Diese Vereinbarung mit Taaleri Energia ist ein starker Beweis für die Funktionalität unserer Energiespeicher-Strategie und für unsere Position an der Spitze dieser Wertschöpfungskette", so Kari Tuomala, CEO von Merus Power.Investitionen in erneuerbare Energien helfen, die Energiekrise zu überwindenTaaleri Energia ist ein finnischer Projektentwickler und Fondsmanager für erneuerbare Energien mit einem der größten Investitionsteams für erneuerbare Energien in Europa. Das Unternehmen ist auch Finnlands größter Produzent von Windkraft."Erneuerbare Energien sind der einzige nachhaltige Ausweg aus der aktuellen Energiekrise und der Weg zum Erreichen globaler Klimaziele. Speicheranlagen werden benötigt, um den Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz weiter zu erhöhen. Mit diesem Projekt schaffen wir Stabilität und Ausgewogenheit im Stromnetz und Renditen für unsere Investoren", so Ville Rimali, Energy Storage Investment Director bei Taaleri Energia.Stromerzeugung und -verbrauch müssen in einem konstanten Gleichgewicht sein. Die zunehmende Erzeugung erneuerbarer Energien hat die Beschaffenheit des Stromnetzes und des Strommarktes sowie die Notwendigkeit eines Gleichgewichts erheblich verändert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu herkömmlichen Kondensationskraftwerken Wind- und Solarenergie ohne große rotierende Masse an das Netz angeschlossen werden. Die Trägheit des Stromnetzes nimmt ab und Änderungen in Produktion und Verbrauch führen zu schnelleren und größeren Frequenzänderungen. Um dies zu kompensieren, ist eine schnell aktivierbare und deaktivierbare Stromreserve erforderlich. Das Batterie-Energiespeichersystem in Lempäälä wird auf die Notwendigkeit reagieren können, das Stromnetz auch in Bruchteilen von einer Millisekunde auszugleichen.Ein moderner Energiespeicher ist ein komplexes und anspruchsvolles System, das aus Batterien, Leistungselektronik und intelligenter Software besteht. Die Netzwechselrichter, Steuerungs- und Schutzsysteme sowie die Stromhandelsplattform des Energiespeichersystems Lempäälä werden allesamt von Merus Power entworfen und programmiert. Merus Power verfügt über einzigartige technologische Fachkenntnisse und Kompetenz, dank derer es als Anbieter der gesamten Unternehmens-Wertschöpfungskette fungieren kann. Die von Merus Power entwickelte Stromhandelsplattform kombiniert ein tiefes Verständnis von Batterie-Energiespeichersystemen mit dem Wissen über die neuesten Verdienstmöglichkeiten auf dem Strommarkt."Die Software ist für unsere Produkte optimiert und entspricht den Bedürfnissen unserer Kunden. Darüber hinaus sind wir nah dran und können schnell Änderungen vornehmen, die die Anforderungen und Bedürfnisse von morgen berücksichtigen, auch in bestehenden Systemen. Dies gewährleistet sowohl kurz- als auch langfristige hohe Verfügbarkeit", bemerkt Mikko Marttala, Project Development and Financing Director von Merus Power.Zusätzliche InformationenJonna Kannosto, Marketing and Communications Director, jonna.kannosto@meruspower.comInformationen zu Merus PowerMerus Power ist ein Technologieunternehmen, das eine nachhaltige und energieeffiziente Zukunft ermöglicht. Wir entwickeln und produzieren innovative elektrotechnische Lösungen, wie etwa Energiespeicher, Energie-Qualitätslösungen und Dienstleistungen für erneuerbare Energien und industriellen Bedarf. Mit unserer skalierbaren Technologie ermöglichen wir das Wachstum erneuerbarer Energien in Stromnetzen und verbessern die Energieeffizienz unserer Gesellschaft. Wir sind ein inländischer Spezialist für innovative Elektrotechnik und in globalen und schnell wachsenden Märkten tätig. Unsere Mitarbeiter repräsentieren international angesehene technische Fachkompetenz. www.meruspower.comInformationen zu Taaleri EnergiaTaaleri Energia ist ein Projektentwickler und Fondsmanager für erneuerbare Energien. Unser 45-köpfiges Team ist eines der größten und talentiertesten Investmentteams für erneuerbare Energien in Europa. Das Team investiert derzeit in seinen sechsten Fonds für erneuerbare Energien, den Taaleri SolarWind III Fond. Taaleri Energia verwaltet 4,9 GW für Entwicklungs-, Bau-, und Betriebsphase-Portfolios für Wind-, Solar- und Energiespeicher in Europa, den USA und im Nahen Osten.Taaleri Energia wird von Preqin als einer der leistungsstärksten Infrastruktur-Fondsmanager eingestuft. 