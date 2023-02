Adidas rechnet ab

Werbung







Aufgrund der Trennung mit dem kontroversen US-Rapper "Kanye West" erwartet Adidas einen enormen Umsatzrückgang.



Jahrelang gehörte die "Yeezy"-Kollektion, welche vom US-Rapper "Kanye West" designt wurde, zu den Kassenschlagern des Adidas-Produksortiments. Nach unzähligen kontroversen aussagen des US-Rappers, hatte Adidas die Zusammenarbeit beendet. Die Trennung von "Kanye West" bringt den Konzern in Schwierigkeiten. Der Konzern verhängte ein Verkaufsstopp auf die gesamte Kollektion, gab jedoch nicht bekannt, was mit den bereits produzierten Produkten geschehen werde. Damit entgeht dem Unternehmen in diesem Jahr ein operativer Gewinn von circa 500 Millionen Euro.





