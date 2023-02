DJ Schnabel: EZB will "robuste Evidenz" für raschen Rückgang der Kerninflation

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel so lange anheben, bis sie erkennen kann, dass die Zinsen die Wirtschaft erreichen. Schnabel schrieb in Beantwortung der im Kurznachrichtendienst Twitter gestellten Frage, wie weit die EZB die Zinsen anheben werde und wie lange die Zinsen hoch bleiben müssten: "Die Zinsen müssen ein ausreichend restriktives Niveau erreichen. Wir müssen erkennen können, dass unsere Geldpolitik in die Wirtschaft übertragen wird."

Auf den zweiten Teil der Frage antwortete Schnabel: "Wir halten die Zinsen so lange hoch, bis wir robuste Evidenz dafür haben, dass die unterliegende Inflation schnell und dauerhaft zu unserem Ziel zurückkehrt." Schnabel hatte erst in dieser Woche gesagt: "Es lässt sich noch nicht ausmachen, dass die Geldpolitik so sehr greift, dass wir hoffen können, dass die Inflation mittelfristig zu unserem Inflationsziel von 2 Prozent zurückkommt." Zusätzliche Zinserhöhungen würden zur Rückkehr der Inflation zum Zielwert beitragen.

Die EZB sieht Schnabel zufolge keine Anzeichen dafür, dass sich die Wirkungen der Geldpolitik derzeit schneller als allgemein angenommen in der Realwirtschaft entfalten. "Die Verzögerungen bei der Übertragung unserer derzeitigen politischen Maßnahmen sind höchst unsicher. Daher beobachten wir auf Basis der eingehenden Daten genau, ob unsere Maßnahmen restriktiv wirken", schrieb sie auf Twitter.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2023 10:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.