Wie Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) heute mitteilte, werden Robert J. Pagano, Jr., Chief Executive Officer, President und Chairperson of the Board, Shashank Patel, Chief Financial Officer, und Diane McClintock, Senior Vice President, FP&A und Investor Relations, am Donnerstag, 23. Februar 2023, ab 8.30 Uhr Eastern Standard Time auf dem 33. Annual Pump, Valve Water Systems Symposium des Gabelli Funds virtuelle Vorträge halten.

Die Präsentation wird per Webcast übertragen. Der Webcast wird unter https://gabelli.zoom.us/webinar/register/WN_ypbTBXNIQ3K0RmoCjCxSGg abrufbar sein. Dieser Link bleibt bis zum 22. Februar 2024 zur Wiedergabe des Webcasts verfügbar.

Zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen ist Watts Water Technologies, Inc. ein globaler Hersteller mit Sitz in den USA, der eine der weltweit umfangreichsten Produktlinien für Sanitär-, Heizungs- und Wasserqualitätsprodukte anbietet. Watts Water-Unternehmen und -Marken stellen innovative Lösungen in den Bereichen Sanitär, Heizung und Wasserqualität für gewerbliche, private und industrielle Anwendungen bereit. Weitere Informationen unter www.watts.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230210005232/de/

Contacts:

Watts Water Technologies, Inc.

Diane McClintock

Senior Vice President, FP&A und Investor Relations

Telefon: 978-689-6153

investorrelations@wattswater.com