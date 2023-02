Bühler Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Marco Gadola als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt; Konrad Hummler tritt zurück



10.02.2023 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verwaltungsrat der Bühler Group

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Uzwil (Schweiz), 10. Februar 2023 - Marco Gadola wurde an der heutigen Generalversammlung einstimmig in den Verwaltungsrat der Bühler Group gewählt. An der gleichen Versammlung ist Konrad Hummler aus dem Verwaltungsrat nach über 12-jähriger Tätigkeit zurückgetreten.

Marco Gadola (59), Schweizer und französischer Staatsbürger, begann seine Karriere im Bankwesen und arbeitete später bei Novartis International Ltd. in Basel als Auditmanager. Ab 1992 war er neun Jahre lang bei der Hilti-Gruppe in leitenden Positionen in den Bereichen Handel, Vertrieb und Finanzen in Liechtenstein, den Vereinigten Staaten, Spanien und Deutschland tätig. Nach fünf Jahren als CFO bei der Hero-Gruppe wechselte er als CFO und VP Operations zur Straumann Group in Basel. Im Jahr 2008 wurde er zum CFO der Panalpina-Gruppe in Basel ernannt. Von 2013 bis 2019 war er CEO der Straumann Group, einem börsennotierten Schweizer Unternehmen mit einem Umsatz von über CHF?2 Milliarden.

Marco Gadola ist Verwaltungsratspräsident von DKSH, Verwaltungsratspräsident der WS Audiology und Medartis Holding AG, Vizepräsident des Verwaltungsrats der MCH Group AG sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Straumann Group.

Marco Gadola hat einen Master in Business Administration und Wirtschaftswissenschaften der Universität Basel, Schweiz.

«Mit dieser Ernennung gewinnt der Verwaltungsrat von Bühler eine versierte und bewährte Führungskraft mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in verschiedenen Branchen im Bereich Werkzeuge, Medizin und Logistik», sagt Calvin Grieder, Verwaltungsratspräsident von Bühler.

An der gleichen Versammlung trat Konrad Hummler als Mitglied des Verwaltungsrats von Bühler und der jeweiligen Ausschüsse, in denen er tätig war, zurück, da er die statutarische Grenze erreicht hat. Konrad Hummler war seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrats. «Wir danken Konrad Hummler für seine Weitsicht und seinen grossen Beitrag zu unserem Unternehmen und wünschen ihm alles Gute für seine berufliche und persönliche Zukunft», sagt Calvin Grieder.

Medienkontakte:

Burkhard Böndel, Head of Corporate Communications

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Telefon: +41 71 955 33 99

Mobil: +41 79 515 91 57

E-Mail: burkhard.boendel@buhlergroup.com

Über Bühler

Bühler verfolgt das Ziel, Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen. Dabei berücksichtigt das Unternehmen die Bedürfnisse von Wirtschaft, Mensch und Natur. Als wichtiger Partner für die Lebensmittel- und Mobilitätsindustrie hat sich Bühler verpflichtet, bis spätestens 2025 multiplizierbare Lösungen anzubieten, die den Energie- und Wasserverbrauch sowie den Abfall in den Wertschöpfungsketten seiner Kundinnen und Kunden um jeweils 50 Prozent reduzieren. Milliarden Menschen kommen täglich mit Technologien von Bühler in Kontakt, um ihren Grundbedarf an Lebensmitteln und Mobilität zu decken. Zwei Milliarden Menschen essen täglich Lebensmittel, die auf Anlagen von Bühler hergestellt wurden. Eine Milliarde Menschen reisen in Fahrzeugen, deren Teile mit Technologien von Bühler produziert wurden. Unzählige Menschen tragen Brillen, benutzen Smartphones und lesen Zeitungen und Zeitschriften. Sie alle werden mit Prozesstechnologien und -lösungen von Bühler hergestellt. Dank dieser globalen Relevanz ist Bühler in der einzigartigen Lage, die heutigen Herausforderungen in nachhaltige Geschäftsfelder zu verwandeln. Bühler trägt dazu bei, die Welt sicher zu ernähren. Und das Unternehmen leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz, indem es Lösungen herstellt, die zu energieeffizienteren Autos, Gebäuden und Anlagen führen.

Bühler investiert bis zu 5% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2021 erwirtschafteten rund 12'500 Mitarbeitende einen Umsatz von 2,7 Milliarden Schweizer Franken. Das Schweizer Familienunternehmen ist weltweit in 140 Ländern tätig und hat ein globales Netzwerk von 103 Servicestationen, 30 Produktionswerken und Anwendungszentren an 24 Standorten.



www.buhlergroup.com