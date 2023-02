Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FACC -0,74% auf 6,75, davor 4 Tage im Plus (1,95% Zuwachs von 6,67 auf 6,8), Polytec Group +1,75% auf 4,94, davor 4 Tage im Minus (-3,67% Verlust von 5,04 auf 4,86), RBI -2,07% auf 16,11, davor 3 Tage im Plus (8,08% Zuwachs von 15,22 auf 16,45), Erste Group -3,41% auf 35,71, davor 3 Tage im Plus (6,54% Zuwachs von 34,7 auf 36,97), Andritz -2,21% auf 55,25, davor 3 Tage im Plus (1,71% Zuwachs von 55,55 auf 56,5), DO&CO -1,9% auf 103,4, davor 3 Tage im Plus (6,57% Zuwachs von 98,9 auf 105,4), voestalpine -1,16% auf 32,46, davor 3 Tage im Plus (6% Zuwachs von 30,98 auf 32,84), ATX Prime -0,84% auf 1729,87, davor 3 Tage im Plus (3,37% Zuwachs von 1687,58 auf 1744,45), ATX -0,89% auf 3443,89, davor 3 Tage im Plus (3,59% Zuwachs von 3354,55 auf 3474,86), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...