Spryker ernennt Führungspersönlichkeiten aus der Branche, die auf eine starke Partnerorientierung und einen wachsenden globalen Kundenstamm ausgerichtet sind

BERLIN und NEW YORK, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, die weltweit führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle rund um Enterprise Marketplaces, Thing Commerce und B2B Commerce, hat drei neue Wechsel in seiner Führungsspitze bekanntgegeben. Diese Einstellungen und Beförderungen positionieren Spryker für ein Jahr anhaltenden globalen Wachstums und fokussierter Umsetzung von Schlüsselinitiativen und -märkten, die das Produkt, das Partner-Ökosystem und die Kundenerfahrung fördern werden.

"Das Erreichen von Geschäftszielen erfordert mehr als nur Technologie. Deshalb hat sich Spryker zum Ziel gesetzt, Unternehmen dabei zu helfen, ‚Ergebnisse jenseits der Technologie' zusammenzustellen", so Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. "Indem wir unser erstklassiges Partner-Ökosystem, fachkundige Beratungsteams und unsere intelligente Kompositionsplattform, die speziell für anspruchsvollen Handel entwickelt wurde, zusammenbringen, können wir sicherstellen, dass die Geschäftsziele unserer Kunden erreicht werden."

Charla Session-Reed ist die neue Vice President of Global Partner Marketing bei Spryker. Sie ist in Austin, Texas (USA), ansässig und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Partnermarketing. Sie arbeitete für Unternehmen wie ShipStation und Coca-Cola, wo sie dynamische und umsatzsteigernde Marketingstrategien entwickelte und umsetzte und dazu beitrug, das Geschäft für das Ökosystem des digitalen Handels zu steigern. In den letzten acht Jahren hat Frau Session-Reed auch Marketingkurse an der Strayer University gehalten, um die nächste Generation von Marketingführern zu inspirieren.

"Wir freuen uns sehr, Frau Session-Reed im Unternehmen und in unserem wachsenden Führungsteam in Nordamerika begrüßen zu dürfen", so Boris Lokschin. "Ihre umfassende Erfahrung im Partnermarketing wird die Zusammenarbeit von Spryker mit unserem Partner-Ökosystem auf die nächste Stufe heben. Das wird unsere partnerorientierte Markteinführungsstrategie noch stärker und wirkungsvoller machen, sowohl für unsere Partner als auch für uns."

Elena Leonova wurde zum Senior Vice President of Product befördert und ist derzeit in Austin, Texas (USA) tätig. Seit sie im November 2022 als Vice President of Product bei Spryker angefangen hat, hat sie die intelligente Kompositionsplattform von Spryker auf einen visionären Weg gebracht, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr Geschäft zukunftssicher zu machen. Bevor sie zu Spryker kam, verbrachte Frau Leonova ein Jahrzehnt an der Spitze des E-Commerce bei Magento und BigCommerce, wo sie Vice President of Product Management war.

"Frau Leonova hat bereits so viel Vision, Kraft und Richtung in das Produktteam gebracht und wir können es kaum erwarten, zu sehen, welche Höhen sie in ihrer neuen Rolle noch erreichen wird", so Boris Lokschin. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die anspruchsvollen Transaktionen der Welt zu unterstützen. Unter der Führung von Frau Leonova werden wir diese Aufgabe weiterhin erfüllen."

Eric Schreiner ist zum Chief Customer Officer befördert worden. Herr Schreiner, der aus Deutschland heraus arbeitet, kam 2021 zu Spryker und hat seitdem das Team für Customer Success, Partner Success und Business and Technology Evangelism geleitet und aufgebaut. Er war zuvor bei SAP tätig und bringt Einblicke aus fast zwei Jahrzehnten in der Unternehmenssoftwarebranche mit. Nachdem er in der Schweiz, in Nordamerika und in Deutschland gelebt und gearbeitet hat, ist Eric bereit, das Customer for Life-Programm bei Spryker zu leiten, um den Kunden weltweit außergewöhnlichen Support und Service zu bieten.

Herr Schreiner folgt in seiner neuen Rolle auf Chris Rauch, der in den letzten zwei Jahren als Chief Customer Officer für Spryker tätig war. Herr Rauch hat das Customer for Life-Programm von Grund auf aufgebaut und war entscheidend für das Wachstum, den Erfolg und die klassenbeste Kundenbindungsrate Sprykers auf der ganzen Welt verantwortlich. Herr Rauch verlässt Spryker, um mehr Zeit mit seiner Familie im Vereinigten Königreich zu verbringen.

Die führende Composable-Commerce-Plattform von Spryker bietet einen Best-of-Breed-Ansatz. Dies bietet Unternehmen die Flexibilität, die sie benötigen, um geschäftliche Flexibilität zu gewährleisten, das Wachstum zu beschleunigen und die digitale Transformation zu meistern. Die Funktionen von Spryker wurden speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt und ermöglichen eine schnellere Wertschöpfung für Geschäftsmodelle wie B2B Commerce, Enterprise Marketplaces und Thing Commerce.

Spryker wurde von Gartner ® als Visionär im neuesten Magic Quadrant für digitalen Handel für sein Angebot, die E-Commerce PaaS-Lösung Spryker Cloud Commerce OS, ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde Spryker im Composable Commerce-Anwendungsfall auf Platz 1 der Gartner ® Critical Capabilities for Digital Commerce für das Jahr 2022 gewählt. In diesem Jahr wurde Spryker auch als "Strong Performer" in The Forrester Wave: B2B Commerce Solutions, 2. Quartal 2022 , eingestuft.

