Wladimir Putin, Joe Biden und Wolodymyr Selenskyj in einem Raum? Was in der Realität schwer vorstellbar ist, hat die US-Band Limp Bizkit dank Deepfake in einem Musikvideo möglich gemacht. Die US-Band Limp Bizkit ist schon lange im Musikgeschäft. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie mit Hits wie "Rollin'" oder einem Cover von "Behind Blue Eyes" mehr als 50 Millionen Tonträger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...