The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.02.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.02.2023



ISIN Name

CA13765U1012 CANNARA BIOTECH INC.

DE000A3GVJ41 BITPANDA O.END NTS

DE000A3GX9N1 BITPANDA O.END NTS

DE000A3GX9P6 BITPANDA O.END NTS

DE000A3GX9Q4 BITPANDA O.END NTS

DE000A3GX9R2 BITPANDA O.END NTS

DE000A30VTE0 APEX NOVA ANL.22/25

USU88030BD97 TENET HEALTH 19/26 REGS

USU88030BF46 TENET HEALTH 19/24 REGS

US2056502030 COMSOVEREIGN HLDG CORP

US36151G1058 INTELLIGENT BIO SO.DL-,01

US8342233074 SOLIGENIX INC. DL-,001

