Frankfurt am Main - Der Leiter der Europaabteilung der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl, Karl Kopp, hat die jüngsten Beschlüsse des EU-Gipfels in Brüssel zur Verschärfung der Asylpolitik scharf kritisiert. "Das ist ein Sieg der Hardliner; Europa demontiert das Asylrecht", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagsausgaben).



"Die Beschlüsse sind ein Dokument der Härte und Herzlosigkeit. Die Fundamente der EU - Menschenrechte, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit - spielen keine Rolle mehr", so Kopp. "Die Kommission ist mittlerweile das Kommissariat der Hardliner."

