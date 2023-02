BASF (WKN: BASF11) ist eines der größten Chemieunternehmen weltweit. Um genau zu sein ist es das größte, gemessen am operativen Umsatz. Das Unternehmen gliedert seine elf Geschäftsbereiche in die folgenden sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. Diese Segmente bieten ein breites Portfolio an Produkten und Lösungen, um den Herausforderungen des schnelllebigen Marktes und des Konsumverhaltens gerecht zu werden. ...

