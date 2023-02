HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3930/ Georg Pangl ist Gründer der Pangl Football-Group und Autor von "Mein Theater der Träume". Wir reden über die Zeit beim ÖFB, bei dem Georg 1986 als Jugendsekretär begann und zum Ende der Ära 2002 als COO (Sicherheit/ Ticketing) und Teammanager bei der A-Nationalmannschaft agierte. Danach wechselte er zur UEFA und war Event Manager in der Champions League. Es folgten zehn Jahre als CEO der Österreichischen Bundesliga, um dann Generalsekretär der European Leagues zu werden. 2020 sind Erfahrungen und Wissen in die Pangl Football Group eingeflossen, die den Fussball nachhaltig modernisieren will. Anekdoten gibt es zuhauf, Stichworte sind Silvio Berlusconi, ein nackter David Beckham, Hans Krankl oder ...

