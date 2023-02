Markausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "In der letzten Woche gab der globale Aktienmarktindex leicht nach. Er verlor in EUR -0,6%. Der S&P 500 notierte im Wochenvergleich in EUR um -0,9% tiefer. Auch der globale Emerging-Market Index gab leicht nach (in EUR -0,6%). Positiv hingegen tendierte der Stoxx 600. Er erzielte einen Zugewinn von +0,7%. Die Konsensus-Prognosen für das EBIT-Wachstum im Jahr 2023 haben sich in den letzten drei Monaten verbessert. Für den globalen Aktienmarkt-Index wird aktuell ein Anstieg des operativen Einkommens um +2,9% (j/j) erwartet. Vor 3 Monaten war die Konsensus-Erwartung für den EBIT-Anstieg +2.2%. Bei den meisten Sektoren (z.B. Versorger, Telekom, Zyklischer-Konsum, Finanzen, Nicht-zyklischer Konsum) hat sich die Wachstumsprognose ...

