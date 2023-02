Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu A1 Telekom Austria: "Die Ankündigung über die Ausgliederung der Funktürme und insbesondere die Notierung dieser Einheit an der Wiener Börse ist eine positive Entwicklung. Obwohl die Bewertung der Funktürme vorerst unbekannt ist, ist dies unserer Ansicht nach eine gute Gelegenheit für Telekom Austria, den Wert der Funktürme zu realisieren und sich auf das Kernge- schäft zu konzentrieren. Die jüngsten Transaktionen in diesem Sektor wer- den mit einem EV/EBITDA von ~15x oder mehr bewertet, während Telekom Austria derzeit mit einem EV/EBITDA-Multiple von rd. 4x gehandelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...