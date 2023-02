Die Ergebnisse aus der offenen Verlängerungsphase der Phase-II-Studie belegen, dass eine verlängerte Behandlung mit Povorcitinib 75 mg zu einer nachhaltigen und anhaltenden Wirksamkeit bei allen Behandlungsarmen führte

Die Daten wurden in einer mündlichen Präsentation auf der Konferenz der European Hidradenitis Suppurativa Foundation (EHSF) vorgestellt

Hidradenitis suppurativa (HS) ist eine chronische, den Patienten stark beeinträchtigende entzündliche Hauterkrankung, die durch schmerzhafte Knötchen und Abszesse gekennzeichnet ist, die zu irreversibler Gewebezerstörung und Narbenbildung führen können1

Incyte (Nasdaq: INCY) hat heute neue 52-Wochen-Ergebnisse einer Phase-II-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Povorcitinib (ehemals INCB54707) gemeldet, einem oral zu verabreichenden JAK1-Inhibitor, der bei erwachsenen Patienten mit Hidradenitis suppurativa (HS) eingesetzt wurde. Diese Daten wurden im Rahmen einer mündlichen Präsentation (Abstract 258) auf der 12. Konferenz der European Hidradenitis Suppurativa Foundation (EHSF) vorgestellt, die vom 8. bis 10. Februar 2023 im italienischen Florenz stattfand.

Die Studie erreichte zuvor ihren primären Endpunkt und zeigte, dass in dem doppelblinden, placebokontrollierten Teil der Studie in Woche 16 die Anzahl der Abszesse und entzündlichen Knötchen (AK) bei Patienten, die Povorcitinib einmal täglich (TD) erhielten, gegenüber dem Ausgangswert signifikant stärker zurückging als bei Patienten, die ein Placebo erhielten (Änderung des Mittelwerts der kleinsten Quadrate: -2,5 [0,9], mit Placebo im Vergleich zu -5,2 [0,9]), P 0,0277 mit Povorcitinib 15 mg; -6,9 [0,9], P 0,0006 mit Povorcitinib 45 mg; -6,3 [0,9], P 0,0021) mit Povorcitinib 75 mg)2

Neue Ergebnisse in Woche 52, die auch die 36-wöchige offene Verlängerungsphase einschließen, in der alle Patienten einmal täglich (TD) Povorcitinib 75 mg erhielten, zeigen, dass die mittlere Wirksamkeit bei allen Behandlungsarmen nach der Umstellung auf Povorcitinib 75 mg einmal täglich (TD) erhalten blieb (die mittlere Änderung der AK-Zahl gegenüber dem Ausgangswert von Tag 1 bis Woche 52 betrug -5,7 [7,3] mit Placebo 75 mg; -8,4 [5,6] bei 15 75 mg; -10,4 [14,6] bei 45 75 mg, sowie -5,4 [5,6] bei 75 mg). Wichtig ist, dass Povorcitinib in Woche 52 auch eine dauerhafte Wirksamkeit bei den hochschwelligen Ergebnissen bewies. Dies wird dadurch belegt, dass 22 bis 29 der Patienten den Wert 100 für das klinische HS-Ansprechen (HiSCR100) erreichten, was als 100-prozentige Verringerung der AK-Gesamtzahl gegenüber dem Ausgangswert ohne Anstieg der Abszess- oder Drainagetunnelzahl gegenüber dem Ausgangswert definiert ist.

Povorcitinib erwies sich im Allgemeinen als gut verträglich. Das Sicherheitsprofil entsprach den zuvor veröffentlichten Daten. Zu den häufigsten behandlungsbedingten unerwünschten Ereignissen (TEAEs) in Woche 52 (n 174) zählten COVID-19 (21,3 %), Akne (11,5 %), Infektionen der oberen Atemwege (10,9 %), Kopfschmerzen (5,7 %), Nasopharyngitis (5,7 %), Harnwegsinfektionen (5,7 %) und erhöhte Creatinkinase-Werte (CK) im Blut (5,2 %). Insgesamt traten bei sechs Patienten (3,4 %) TEAEs auf, die zum Abbruch der Behandlung führten. Es wurden keine tödlichen TEAEs beobachtet.

"HS ist eine chronische, fortschreitende und den Patienten stark beeinträchtigende Erkrankung, für die es keine Heilung gibt. Die Daten dieser Phase-II-Studie sind ermutigend. Wir sind davon überzeugt, dass sie das Potenzial von Povorcitinib als sichere, wirksame Behandlung von HS stärken, die bei langfristiger Verabreichung auch in den höheren Dosen gut verträglich ist", so Dr. Kurt Brown, Global Program Head für Povorcitinib und Associate Vice President der Abteilung Drug Development, Inflammation AutoImmunity von Incyte. "Trotz der verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten für HS gibt es noch keine Therapie mit einheitlicher Wirksamkeit. Dies unterstreicht den Bedarf an zusätzlichen Optionen. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung von Povorcitinib in unserer laufenden Phase-III-Studie bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer HS voranzubringen."

Weitere Ergebnisse zur Wirksamkeit nach 52 Wochen:

Placebo Povorcitinib 75-mg-Arm Povorcitinib 15 75-mg-Arm Povorcitinib 45 75-mg-Arm Povorcitinib 75-mg-Arm (Patienten, %) (Patienten, %) (Patienten, %) (Patienten, %) HiSCR 59,3 64,7 66,7 61,3 HiSCR75 40,7 50,0 50,0 51,6 HiSCR90 25,9 35,3 33,3 32,3 HiSCR100 22,2 29,4 23,3 29,0 (Patienten, %) (Patienten, %) (Patienten, %) (Patienten, %) ISH4-55 59,3 73,5 76,7 61,3 ISH4-75 51,9 55,9 60,0 45,2 ISH4-90 37,0 35,3 30,0 32,3 ISH4-100 22,2 29,4 20,0 25,8 HiSCR, klinisches Ansprechen der HS = 50 Reduktion der AK-Zahl gegenüber dem Ausgangswert ohne Zunahme der Anzahl der Abszesse oder Drainagetunnel; HiSCR75/90/100, 75 %, 90 und 100 Reduktion der AK-Zahl gegenüber dem Ausgangswert ohne Zunahme der Anzahl der Abszesse oder Drainagetunnel; ISH4, Internationales Punktesystem für den Schweregrad von Hidradenitis suppurativa; IHS455/75/90/100, 55 / 75 / 90 / 100 Reduktion des IHS4-Scores gegenüber dem Ausgangswert.

"Angesichts der Merkmale von HS, einer Erkrankung, die sich in hartnäckigen, schmerzhaften Knötchen und Abszessen manifestiert, bewirkt diese immunvermittelte Hauterkrankung oft eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensqualität der Patienten", erläutert Dr. Joslyn Kirby, M.S., M.Ed., Associate Professor und Vice Chair for Education, Department of Dermatology beim öffentlichen Gesundheitsversorger Penn State Health im US-Bundesstaat Pennsylvania. "Diese vielversprechenden Ergebnisse sind ermutigend und deuten darauf hin, dass sich Povorcitinib als günstige oral zu verabreichende Behandlungsoption erweisen könnte, die bei den Patientinnen und Patienten eine deutliche Linderung gängiger HS-Beschwerden bewirken könnte."

Diese Präsentation wird registrierten Teilnehmern auf der Website der EHSF unter https://www.eventclass.org/contxt_ehsf2023/scientific/online-program/session's=S-09e268 bereitgestellt. Sie kann bis zum 31. August 2023 abgerufen werden.

Über Hidradenitis Suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) ist eine chronische, entzündliche Hauterkrankung, die durch schmerzhafte Knötchen und Abszesse gekennzeichnet ist, die zu irreversibler Gewebezerstörung und Narbenbildung führen können.1 Es wird angenommen, dass eine Überaktivität des JAK-Signalwegs die mit der Pathogenese und Progression von HS einhergehende Entzündung fördert3. Schätzungen zufolge leiden in den USA mehr als 150.000 Patienten an mittelschweren bis schweren Formen von HS4. Da die Erkrankung stark beeinträchtigend ist, kann sie sich sehr negativ auf die Lebensqualität der Patienten auswirken5

Über die Phase-II-Studie (NCT04476043)

Mit dieser randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-II-Studie mit unterschiedlichen Dosierungen wird die Wirksamkeit und Sicherheit von Povorcitinib (vormals INCB54707) bei erwachsenen Patienten untersucht, die unter Hidradenitis suppurativa (HS) leiden.

Der erste Teil der Studie erstreckte sich über 16 Wochen und schloss 209 Erwachsene (im Alter von 18 bis 75 Jahren) ein, die im Verhältnis 1:1:1:1 randomisiert Povorcitinib 15 mg einmal täglich (TD; n 52), 45 mg TD (n 52), 75 mg TD (n 53) oder Placebo (n 52) erhielten. Teilnahmeberechtigt waren Patienten mit HS (Stadium I, II oder III der Erkrankung nach Hurley) mit einer Krankheitsdauer 3 Monate vor dem Screening mit aktiver HS in mindestens zwei verschiedenen Körperregionen. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt ist die mittlere Änderung der Anzahl von Abszessen und entzündlichen Knoten (AK) in Woche 16 gegenüber dem Ausgangswert. Der wichtigste sekundäre Endpunkt ist der prozentuale Anteil der Patienten, die in Woche 16 ein klinisches Ansprechen auf die HS erreichen (HiSCR; Senkung der AK-Anzahl gegenüber dem Ausgangswert ohne Zunahme der Anzahl der Abszesse oder Drainagetunnel um 50 %).

Der zweite Teil der Studie, die offene Verlängerung (OLE), erstreckte sich über weitere 36 Wochen (insgesamt 52 Wochen) und schloss Patienten ein, die im ersten Teil der Studie teilgenommen hatten. Alle OLE-Patienten (n 174) wurden mit Povorcitinib 75 mg TD behandelt. Nach Woche 52 konnten Patienten, die die Ausgangsbewertung sowie die Bewertungen in Woche 16 und in Woche 52 abgeschlossen hatten, die offene Behandlung mit Povorcitinib 75 mg TD weitere 48 Wochen fortsetzen.

Zu den Endpunkten in Woche 52 zählen die mittlere Änderung der AK-Zahl, HiSCR und HiSCR75/90/100 (Senkung der Anzahl von Abszessen und entzündlichen Knoten (AK) gegenüber dem Ausgangswert ohne Zunahme der Anzahl der Abszesse oder Drainagetunnel um 75 / 90 / 100 %), das Auftreten von HS-Schüben, die mittlere Änderung gemäß dem IHS4 (Internationales Punktesystem für den Schweregrad von Hidradenitis suppurativa gegenüber dem Ausgangswert und IHS455/75/90/100 (Senkung des IHS4-Scores gegenüber dem Ausgangswert um 55 / 75 / 90 / 100 %). Die Sicherheit von Povorcitinib wurde anhand der Häufigkeit und des Schweregrads von therapiebedingten unerwünschten Ereignissen (TEAEs) bewertet.

Weitere Informationen zu dieser Phase-II-Studie finden Sie unter https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04476043.

Über Povorcitinib (INCB54707)

Povorcitinib (INCB54707) ist ein oral zu verabreichender niedermolekularer JAK1-Inhibitor, der sich gegenwärtig in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von Hidradenitis suppurativa (HS), Vitiligo und Prurigo nodularis befindet. Derzeit wird auch eine Phase-III-Studie zu HS durchgeführt.

Über Incyte

Incyte mit Sitz in Wilmington (Delaware/USA) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf durch die Erkundung, Entwicklung und Vermarktung proprietärer Therapeutika zu finden. Weitere Informationen zu Incyte finden Sie unter Incyte.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @Incyte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von den hierin enthaltenen Informationen aus der Vergangenheit enthalten die Aussagen der vorliegenden Pressemitteilung darunter Aussagen zur Präsentation von Daten aus der klinischen Entwicklungspipeline von Incyte, Aussagen zur Frage, ob oder wann Povorcitinib für die Anwendung am Menschen in einem Land zugelassen oder im Handel erhältlich sein wird, sowie Aussagen zum Ziel von Incyte, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern Prognosen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu zählen unvorhergesehene Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit unerwarteten Verzögerungen; mit weiterer Forschung und Entwicklung und den Ergebnissen klinischer Studien, die möglicherweise nicht erfolgreich oder unzureichend sind, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; mit der Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden in klinische Studien aufzunehmen; mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und von Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auf die klinischen Studien von Incyte und den Partnerunternehmen von Incyte, die Lieferkette, andere Drittanbieter und die Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten; mit Entscheidungen der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA und anderer Regulierungsbehörden außerhalb der USA; mit der Wirksamkeit bzw. Sicherheit der Produkte von Incyte und den Partnerunternehmen von Incyte; mit der Akzeptanz der Produkte von Incyte und den Partnerunternehmen von Incyte auf dem Markt; mit dem Wettbewerb auf dem Markt; mit den Anforderungen an Verkauf, Marketing, Herstellung und Vertrieb sowie mit anderen Risiken, die zu gegebener Zeit in den Berichten von Incyte aufgeführt sind, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht werden, einschließlich des Jahresberichts für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

