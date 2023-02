Wochenausblick: Quartalszahlen und Hauptversammlungen sind weiterhin in vollem Gange

Werbung







Berichtssaison



Die letzten Wochen waren von der Veröffentlichung vieler Quartalsdaten geprägt. Auch in der kommenden Woche werden wir neue Zahlen bekannter und wichtiger Unternehmen zu Gesicht bekommen. Neben Puma, Airbus und Hermès werden auch die Mercedes-Benz Benz Group und Coca-Cola Co. ihre Zahlen präsentieren. Somit erhalten wir auch weiterhin interessante Informationen von wichtigen Marktteilnehmern.

















Konjunkturelles



Im vergangenen Jahr war die Inflation in Deutschland so hoch wie noch nie. Die Steigerung der Nominallöhne (3,4%) fiel im Vergleich zur Inflation (7,9%) recht mager aus. Besonders Interessant werden deswegen die Veröffentlichungen Konjunktureller Daten. Aus der EuroZone erhalten wir Informationen zum Bruttoinlandsprodukt (14.02). Auch Amerika (14.02) und Großbritannien (15.02) werden Daten zum Verbraucherpreisindex veröffentlichen.



Zum Ende der Woche werden wir auch Daten zum Erzeugerpreisindex aus Deutschland erhalten. Dadurch wird es unter anderem möglich sein, Informationen über die Preisentwicklung von Industrieerzeugnisse, welche in Deutschland hergestellt und verkauft werden, zu gewinnen.















Wissenswertes



Wie man mit Informationen umgehen und worauf ein zuverlässiger Investor achten sollte, klären wir am kommenden Mittwoch im Webinar "Vernunft statt Gier und Angst - Teil 1: Börsenpsychologie in der Praxis".











