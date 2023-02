Die Rente steht vor einem Problem. Ich würde sagen: Vor ihrem größten. Es ist eines, das wir auf die Demografie zurückführen können. In den kommenden Jahren werden viele Babyboomer in den Ruhestand gehen und der Einzahler- auf die Seite der Bezieher wechseln. Eine Auswertung aus der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verdeutlicht das Problem ganz gut. Demnach gehen in den kommenden anderthalb Jahrzehnten ca. 12,9 Mio. Erwerbstätige in den Ruhestand. Das entspricht einem relativen Anteil von ca. einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...