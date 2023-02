Was jetzt?: Wochenrückblick KW 06-2023 - Ist der Optimismus versiegt…?

Anzeige / Werbung

Der Optimismus der letzten Wochen, der mit der Verlangsamung der Inflation und der Hoffnung auf eine Verlangsamung der geldpolitischen Straffung verbunden war, scheint zu verfliegen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind zunächst solider als erwartet, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo die Beschäftigung weiterhin robust ist. Allerdings haben die Märkte aber auch schon viel Optimismus eingepreist! Während die Zahlenvorlage bei den Europäern gut war, enttäuschten die Amerikaner etwas.

Entsprechend gingen die amerikanischen Standardwerte die zweite Handelswoche in Folge ohne nennenswerte Kursveränderungen (-0,17 %) aus der Handelswoche. Eine deutlich größere Volatilität war dafür wieder einmal bei den amerikanischen Technologietiteln zu verzeichnen, die rund -2,15 % abgeben mussten.

Druck spürten auch die Basismetalle. Beim Kupfer scheint sich Entspannung bei den Streiks in Peru abzuzeichnen, was auf eine baldige Produktionsaufnahme hindeutet. Aber dennoch notieren die Preise für Kupfer auf dem Niveau der Vorwoche, bei etwa 8.905,- USD. Gleichzeitig meldete die LME einen kleinen Anstieg der Aluminium- und Zinkbestände in ihren asiatischen Lagern, auch wenn sich diese Bestände auf einem relativ niedrigen Niveau befinden.

Die Edelmetalle Gold und Silber haben in der vergangenen Handelswoche beide abgegeben. Gold verlor auf Wochenbasis knapp -0,75 %, während Silber -1,6 % an Kursverlusten hinnehmen musste.

Fazit: Steht die Rallye der vergangenen Monate jetzt auf der Kippe?

Die berechtigten Fragen lauten jetzt: Steht die Rallye der vergangenen Monate auf der Kippe? Oder holen die Bullen in einer kurzfristigen Kurskonsolidierung nur etwas Luft, um weiter nach oben durchzustarten?

Diese Fragen können wir an dieser Stelle noch nicht abschließend beantworten. Weitere Kursrücksetzer hingegen bei den Tech und Standardwerten würden uns nicht unbedingt überraschen. Immerhin reichen gute Nachrichten über den Rückgang der Inflation nicht mehr aus, um die Indizes nach oben zu treiben. Auch wenn die US-Notenbank ihre Bereitschaft bekräftigt, die Inflation ein für alle Mal zu bremsen. Damit bleibt die Möglichkeit noch weiterer Zinserhöhungen hoch.

Deutlich mehr Potenzial sehen wir nach wie vor bei den Rohstoff- und Edelmetallaktien. Denn viele von diesen Titeln haben die Rohstoff- und Börsenrallye noch komplett "verschlafen", wie Sie den vielen Artikeln in unserem Wochenrückblick entnehmen können. Lesen Sie selbst…

Mehr geht kaum…

Anglo American ist eingestiegen! Aktie geadelt und schon fliegt das Geld nur so zu!

Schlag auf Schlag geht es derzeit bei unserem Nickel TOP-Pick Canada Nickel! Nach den MEGA-Neuentdeckungen steigt nun ein Branchen-Elefant zu fast 10 % in das Unternehmen ein!

Lesen Sie mehr

Gold Royalty / Osisko Gold Royalties

Preisrücksetzer beim Gold sind wie Geschenke

Sollten Pessimisten Recht haben, Gold und Silber preislich nach unten gehen, dann sind dies beste Einstiegschancen.

Lesen Sie mehr

Tudor Gold / Osisko Development

Gold als leuchtender Stern

Gold als leuchtender Stern in diesem Jahr und als Top-Rohstoffanlage, so sehen es die Analysten von Bloomberg Intelligence.

Lesen Sie mehr

Alpha Lithium / Century Lithium

Batterierohstoffe wie Lithium rücken in den Fokus

Nicht nur die deutsche Wirtschaft strebt nach einer sicheren und nachhaltigen Verfügbarkeit von Rohstoffen.

Lesen Sie mehr

Gold Terra Resource / Skeena Resources

US-Staatsschulden beflügeln Goldpreis

Die Schulden der USA sind immer wieder ein Thema. Fraglich ist es, ob die USA ihre Schuldenverpflichtungen erfüllen können.

Lesen Sie mehr

Kurs-Turbo gezündet...

Investoren stehen Schlange und überzeichnen Finanzierung massiv! Hier wollen scheinbar viele rein! Zurecht!

Erste Meilensteine sehr erfolgreich gemeistert! Neue werden dank der üppigen und massiv überzeichneten Finanzierungsrunde direkt angestoßen und ebenfalls zügig erreicht werden! Neubewertung ist logische Konsequenz!

Lesen Sie mehr

A risig Star...

Immer weiter spitzt sich die Lage bei den kritischen Metallen zu! Den USA zumindest naht Hilfe!

Jetzt will auch noch jeder unabhängiger werden! Es wird eng! Dabei geht ohne kritische Metalle nichts.

Lesen Sie mehr

Calibre Mining / Sibanye-Stillwater

Meinungen zu Gold, Silber und Platin

Jedes Jahr werden die Mitglieder der London Bullion Market Association (LBMA) zu ihren Prognosen befragt.

Lesen Sie mehr

Aurania Resources / Golden Rim Resources

Kupfer für die Zukunft

Kupfer ist bedeutsam für die nationale und die innere Sicherheit. Von einem Versorgungsrisiko profitieren Kupferunternehmen.

Lesen Sie mehr

Uranium Energy / Labrador Uranium

Uranbedarf wächst

Ein in der Vergangenheit schwacher Uranmarkt hat zu einem Rückgang der Uranexplorationstätigkeiten geführt. Doch nun wird Uran gebraucht.

Lesen Sie mehr

OceanaGold / Revival Gold

Gute Aussichten für Gold, Silber und Platin

Wohin die Reise auch geht, der US-Dollar dürfte sich weiterhin abschwächen und das ist gut für Edelmetalle.

Lesen Sie mehr

A new Critical-Metals-Star...

US Critical Metals legt erfolgreichen Grundstein für ein umfangreiches Bohrprogramm!

Maximal erfolgreich waren die Ergebnisse der zuletzt durchgeführten Arbeiten, vom "Clayton Ridge'-Lithiumprojekt!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen. Intro-Bild: https://stock.adobe.com Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: US9168961038,CA6752221037,GB00B1XZS820,AU000000GMR9,CA38076F1053,BMG069741020,CA68827L1013,CA76151P1018,CA06828J1057,CA13000C2058,CA02075W1059,US82575P1075,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA38071H1064,CA83056P7157,CA02075X1033,CA50545P3097,CA36459L1031,CA90366H1010,CA89901T1093,CA1566151066