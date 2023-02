Berlin - Die CDU hat die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus klar gewonnen, die SPD liegt knapp vor den Grünen. 105 Stimmen Vorsprung der Sozialdemokraten könnten nun dafür sorgen, dass die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken so weitermacht wie bisher.



Hätten die Grünen vorne gelegen, was die Hochrechnungen am Wahlabend teilweise implizierten, würden sie wohl darauf bestehen, mit ihrer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch die Koalition anzuführen - diese Option ist damit vom Tisch. Das vorläufige Endergebnis im Einzelnen: CDU 28,2 Prozent, SPD 18,399 Prozent, Grüne 18,392 Prozent, Linke 12,2 Prozent, AfD 9,1 Prozent. Die FDP fliegt mit 4,6 Prozent aus dem Abgeordnetenhaus. Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 9,0 Prozent, darunter als größte der kleinen die "Tierschutzpartei" mit 2,4 Prozent, gefolgt von der Satire-Partei "Die Partei" mit 1,4 Prozent, Volt mit 0,9 Prozent, "Die Basis" mit 0,6 Prozent, jeweils 0,4 Prozent für "Die Grauen", "Team Todenhöfer" und die "Grauen Panther", auf jeweils 0,3 Prozent kommen Piraten, Klimaliste, Freie Wähler und die "Mieterpartei".

